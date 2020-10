Nach Donald und Melania Trump: Auch gemeinsamer Sohn mit Corona infiziert - First Lady teilt erschreckende Details

Donald Trumps Sohn wurde positiv auf das Coronavirus getestet. First Lady Melania Trump, die sich ebenfalls infizierte, war sehr besorgt.

Donald Trump und seine Frau Melania hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

und seine Frau hatten sich mit dem infiziert. Mittlerweile wurde das Ehepaar negativ getestet.

Auch ihr Sohn Barron wurde positiv getestet.

Washington - Donald Trump und seine Frau Melania hatten sich Anfang Oktober mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen haben beide die Erkrankung überstanden und wurden negativ getestet. Am vergangenen Montag nahm der 74-jährige US-Präsident seine Wahlkampfveranstaltungen wieder auf. Er bezeichnet sich als „geheilt“ und „immun“. Bei Experten stoßen diese Äußerungen auf große Skepsis.

Donald Trump hatte Corona - Auch sein Sohn Barron wurde positiv getestet

In einem persönlichen Statement teilte die First Lady Melania Trump nun mit, dass ihr 14-jähriger Sohn Barron positiv auf Corona getestet wurde. „Vor zwei Wochen erhielt ich die Diagnose, die so viele Amerikaner in unserem Land und auf der ganzen Welt bereits erhalten haben - ich wurde positiv auf COVID-19 getestet“, schrieb die 50-Jährige am Mittwoch auf der Website des Weißen Hauses. „Um die Sache noch schlimmer zu machen, haben mein Mann und der Oberbefehlshaber unserer Nation die gleiche Nachricht erhalten.“

„Natürlich habe ich sofort an unseren Sohn gedacht“, erklärte die First Lady. Ein Test bei Barron sei zunächst negativ ausgefallen. „Zu unserer großen Erleichterung wurde er negativ getestet, aber ich dachte: Was ist mit morgen oder dem nächsten Tag?“ Dann kam der positive Befund. „Glücklicherweise ist er ein starker Teenager und hat keine Symptome gezeigt“, erklärte das frühere Model. „Er ist seitdem negativ getestet worden.“ Genauere Angaben, wann der 14-Jährige positiv und dann negativ getestet wurde, machte die Präsidentengattin nicht. Barron ist das einzige gemeinsame Kind von Donald und Melania Trump. Der Präsident hat aus früheren Ehen noch vier weitere Kinder: Donald Junior, Ivanka, Eric und Tiffany.

US-Wahl 2020: Melania Trump erlebte während Infektion mit Corona „Achterbahn an Symptomen“

Melania Trump erklärte, sie sei inzwischen negativ auf das Virus getestet worden und wolle ihre Aufgaben als First Lady bald wieder wahrnehmen. Über ihre eigene Erkrankung erklärte die 50-Jährige, bei ihr seien „minimale Symptome“ diagnostiziert worden - diese seien aber alle zeitgleich eingetreten. „Es erschien in den folgenden Tagen wie eine Achterbahn an Symptomen.“

„Ich hatte Gliederschmerzen, Husten und Kopfschmerzen, und ich habe mich die meiste Zeit extrem müde gefühlt“, erklärte Melania. Sie habe auf einen „natürlicheren Weg bei Medikamenten“ gesetzt und sich für Vitamine und gesundes Essen entschieden. Ihr Ehemann war mit einem starken Medikamenten-Mix unter anderem aus experimentellen Antikörpern und entzündungshemmenden Steroiden behandelt worden. „In gewisser Weise war ich froh, dass wir drei dies gleichzeitig durchgemacht haben, damit wir uns umeinander kümmern und Zeit miteinander verbringen konnten“, schrieb sie auf der Website.

