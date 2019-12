Tochter der Queen düpiert Trump - ohne dass er es merkt - Elizabeth II. reagiert deutlich

Ein königlicher Eklat: Die Queen empfing US-Präsident Donald Trump und Frau Melania. Doch ihre Tochter Anne verweigert dem Paar den Handschlag.

London - Es kommt nicht oft vor, dass ein weibliches Mitglied der königlichen Familie die strengen Regeln der Etikette verletzt. Doch die Tochter von Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, brachte es jetzt fertig, gleich eine Grundregel der Gastfreundlichkeit außen vor zu lassen.

Donald Trump und Frau Melanie zu Gast im Buckingham Palast

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania hielten sich in London auf. Anlass war das NATO-Treffen in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hatte. Im Anschluss daran bat die Queen den Präsidenten und die First Lady zu Besuch in den Buckingham Palast.

Doch darüber schien nicht jedes Mitglied des Königshauses erfreut zu sein - Prinzessin Anne zeigte das ganz offen (das Video sehen Sie hier).

Prinzessin und Queen-Tochter Anne ignoriert Donald Trump und Melania

Anfangs lief alles nach Protokoll. Es gab höfliches Händeschütteln mit der Queen, mit Prinz Charles und dessen GattinCamilla. Dazu ein wenig Small Talk. Prinzessin Anne, die Tochter der Queen, bleibt teilnahmslos am Rande des Raumes stehen, wenige Meter vom Empfang entfernt.

Ihrer Mutter entgeht das Verhalten der Prinzessin offensichtlich nicht. Die Queen unternimmt einen Versuch, diepeinliche Situation zu retten. Sie wirft ihrer Tochter einen fordernden Blick zu, macht dazu eine mahnende Geste - doch beides bleibt ohne Erfolg.

Princess Anne flat out refusing to greet Trump with the other Royals. Called out by Queen. Basically responds with ‘oh well’. Yaaaasssss QUEEN ANNE! pic.twitter.com/foONTzKN4F — Kira Enigma (@KiraEnigma) December 4, 2019

Die Prinzessin bleibt jedoch ungerührt an der Tür stehen, lächelt zwar, kommt aber der Maßregelung ihrer Mutter nicht nach. Im Gegenteil: Sie quittiert den Blick der Queen mit einem Achselzucken und lacht entschuldigend.

+ Prinzessin Anne verweigerte US-Präsident Donald Trump den Handschlag. Hier unterhält sie sich mit Kanzlerin Merkel. © dpa / Yui Mok

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unterhielt sich Anne gut

Ganz anders das Verhalten beim Empfang von Bundeskanzlerin Merkel: Ihr hatte sie den Gruß nicht verweigert. Im Gegensatz zu ihrem Benehmen dem amerikanischenPräsidenten-Paar gegenüber hatte die Prinzessin hier keine Scheu gezeigt, sich mit der Kanzlerin unterhalten.

