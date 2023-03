Melania Trump ignoriert gekonnt den Skandal um Ehemann Donald

Von: Christoph Gschoßmann

Donald Trump und die Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels: Der Ex-Präsident wird wohl angeklagt. Seine Ehefrau Melania Trump hält sich dagegen aus dem Skandal heraus.

München/Mar-a-Lago – Donald Trump steht im Rampenlicht - also alles wie immer eigentlich. Doch dieses Mal geht es nicht um die TV-Show oder die Präsidentschaft Trumps, sondern um eine Anklage: Er soll der ehemaligen Darstellerin von Erwachsenenfilmen, Stormy Daniels, 2016 ein Schweigegeld gezahlt haben und muss nun die Konsequenzen fürchten. Seine Frau Melania Trump ist sonst treu an Donalds Seite zu finden, doch dieses Mal hält sie sich vornehm im Hintergrund - sie ignoriert den Skandal um ihren Mann komplett. Daniels behauptet, die Affäre habe weniger als vier Monate nach der Geburt von Melanias Sohn Barron im Jahr 2006 stattgefunden.

Einer Vertrauten Melanias zufolge setzt die 52-jährige Melania ihr Leben im Haus des Paares in Palm Beach fort, trotz der rechtlichen Probleme, die ihren 76-jährigen Ehemann bedrohen. So sagte die Quelle zum US-Magazin People: „Melania führt ihr eigenes Leben und fühlt sich immer noch glücklich, in Mar-a-Lago zu sein, umgeben von Menschen, die sie lieben und die nie über die Realität oder schlechte Dinge über ihren Ehemann sprechen.“

Donald Trump und Melania Trump - sie hält sich im „Fall Stormy Daniels“ bedeckt. © SAUL LOEB/afp

Angebliche Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels: Melania „bleibt wütend“

Melania „bleibt wütend und will es nicht hören, wenn [die angebliche Schweigegeldzahlung] erwähnt wird. Sie ist sich bewusst, wer ihr Ehemann ist, und hält ihr Leben mit ihrer eigenen Familie und ein paar engen Freunden optimistisch.“ Die Quelle fügte hinzu, Melania sei mindestens seit 2018 verärgert über die Anschuldigungen von Daniels. Damals hatte die Wall Street Journal berichtet, dass Trump einen Monat vor der Wahl 2016 eine Zahlung in Höhe von 130.000 US-Dollar an Daniels arrangiert habe.

Trump hat inzwischen zugegeben, dass er die Zahlung in Höhe von 130.000 US-Dollar autorisiert hat, hat aber weiterhin die zugrunde liegenden Behauptungen bestritten, dass die beiden eine Affäre hatten oder dass die Zahlung in irgendeiner Weise mit seiner Kampagne verbunden war. Er will zurück ins Weiße Haus - eine Anklage, die aktuell als wahrscheinlich gilt, oder gar eine Verurteilung, würde diese Pläne natürlich durcheinanderbringen.

Trumps Affäre mit Daniels: Melania „will es ignorieren und hofft, dass es vorübergeht“

Melania „will es ignorieren und hofft, dass es vorübergeht, aber sie sympathisiert nicht mit Donalds Notlage“, sagte die Quelle weiter. „Sie erledigt all ihre sozialen Pflichten sehr gut. Sie treffen sich immer noch mit Freunden zum Abendessen im Club, leben aber getrennt und machen, was sie wollen. Sie verbringen nicht so viel Zeit miteinander.“ Die Quelle ergänzte, dass Melania weiterhin mit ihrer Familie beschäftigt sei – einschließlich ihrer Mutter und ihres Vaters, die ebenfalls in Mar-a-Lago leben, und Barron, der am Montag 17 Jahre alt wurde.

„Barron ist ein süßer Junge, der eine liebevolle Familie um sich hat“, so die Quelle. „Er ist jetzt älter und gutaussehend. Seine Mutter beschützt ihn, aber er ist frei in der Nähe von Mar-a-Lago.

Wenn Donald wirklich angeklagt wird, ändert sich Melanias Tagesablauf wohl kaum: „Melania liebt das schöne Wetter und die Urlaubsstadtatmosphäre von Palm Beach“, erklärte die Quelle und fügte hinzu: „Sie ist glücklich, wenn sie in Palm Beach ist. Sie hat ihren Sohn und andere enge Familienmitglieder. Sie sind ähnlich und halten normalerweise zusammen. Ungeachtet dessen, was mit Donald passiert, wird es ihr gut gehen. Sie wird gut versorgt.“ (cgsc)

