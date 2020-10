Trump wettert im Radio gegen Merkel und plaudert prompt Gesprächs-Details aus: „Ich wollte sie nicht ...“

Man kann vom Trump halten was man will, doch Fakt ist, er geht seinen Wahlversprechen nach und er hat für mehr Arbeitsplätzen und eine wieder aufstrebende Wirtschaft in den USA gesorgt.

Grade die beiden letzten Punkte sind Tatsachen die in deutschen Medien so gut wie nie erwähnt werden.

Darum verstehe ich auch nicht woher Sie ein solch wirtschaftsfremdes Bsp. wie mit den Benzinpreisen haben.

Die Benzinpreise in den USA waren zuvor so gering, dass man diese nur mit den Zeiten vor der Euro Einführung hätte vergleichen können.

Hinzu kommt das viele immer am meckern sind das in den USA zu wenig für die Umwelt gemacht wird, nun macht man etwas und schon wird dies nur wieder negativ für den nicht geliebten Trump ausgelegt.

Denn höhere Benzinpreise bzw. angepasste mit uns, sorgen für ein Umweltbewussteres fahren in den USA und das hilft automatisch der Umwelt.

Auch der Umwelt hier, da diese nicht vor unseren Toren halt macht.

Hier in Deutschland rennt man den Grünen die Tür ein und wo wollen die wohl hin mit den Benzinpreise?

Oder man rennt einer Merkel die Tür ein durch deren Politik wir zu hundert Prozent einer satten Steuererhöhung entgegen gehen. Bei Trump wurden die Steuern z.B. gesenkt.

Doch schaut man sich mal andere Preissteigerungen bei uns an kann einem ebenfalls nur schlecht werden, aber der Euro ist ja bis heute kein Teuro, so aus Politik und in so mach Statistiken zu lesen.

Ja und das er seine Wahlversprechen umsetzt, auch wenn wir so manche völlig verfehlt finden, ist nun mal auch etwas was unsere Politiker nicht mehr kennen.

Wussten Sie z.B. dass ein Herr Trump den Handel mit Hundefleisch in den USA abgeschafft hat?

Seit dem Tag an ließen die Entführungen der geliebten Haustüre stark nach.

Nur eine Kleinigkeit die auch so gut wie nirgends mal in einer deutschen Zeitung zu lesen ist.

Denn Trump ist hier einfach als schlecht und böse markiert.

Es ist nicht immer alles schlecht, nur weil gewisse andere das sagen.

Sein Auftreten wirkt auf mich trotzdem oft unsympatisch und auch bringt er noch immer mediale Hammer die ich nicht mehr nachvollziehen kann.

Am Ende müssen es erneut die Wähler in den USA entscheiden.