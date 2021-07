Trump wütet gegen Namensänderung von Baseball-Team: „Schande“

Nach Rassismus-Vorwürfen

Von Markus Hofstetter schließen

Das Baseball-Team aus Cleveland, Ohio, benennt sich nach Rassismus-Vorwürfen um. Donald Trump bezeichnet die Namensänderung als eine „Schande“.

Cleveland/Phoenix - Das Baseball-Team von Cleveland, Ohio, hat seinen Namen geändert. Statt „Cleveland Indians“ heißt es nun „Cleveland Guardians“. Die Umbenennung wurde am Freitag (23. Juli 2021) über ein Twitter-Video bekannt gegeben, in dem der Fan Tom Hanks als Erzähler auftritt. Das Team wird die laufende Saison noch als „Indians“ spielen, zur kommenden Saison 2022 wird dann „Guardians“ verwendet.

Der neue Name des Teams wird laut einem Bericht von Fansided von Baseball-Fans der Stadt und des ganzes Landes begrüßt. Doch es gibt eine laute Gegenstimme in Gestalt von Donald Trump. In einem am selben Tag veröffentlichten Statement fand der ehemalige US-Präsident deutliche Worte.

Trump wütet gegen Namensänderung eines Baseball-Teams - wiederholt diskriminierenden Begriff

„Kann irgendjemand fassen, dass die Cleveland Indians, ein geschichtsträchtiges und geschätztes Baseball-Franchise, das den Namen 1915 angenommen hat, seinen Namen in die Guardians ändert? Was für eine Schande“, so Trump. Die Einwohner Clevelands seien bestimmt nicht begeistert davon und er, als ehemaliger Baseball-Fan, könne gar nicht glauben, dass sowas passiere.

Während einer Veranstaltung in Phoenix, Arizona, am Samstag, wiederholte Trump diese Vorwürfe vor seinen Zuhörern. Er ging sogar noch weiter: „Es ist einer der tollsten Namen, eines der unglaublichsten Logos, die Leute lieben es. In Ohio drehen sie völlig durch wegen der Namensänderung. Cleveland Guardians? Was soll das denn sein? Der Irrsinn der Linken kennt keine Grenzen...“ Dabei benutzte der Ex-Präsident mehrere Male den diskriminierenden Begriff, der durch die Namensänderung nun künftig nicht mehr weiter reproduziert werden soll.

Trump wütet gegen Namensänderung eines Baseball-Teams: Club hat sich bereits 2018 von Häuptlings-Logo getrennt

Die Entscheidung zur Umbenennung der „Cleveland Indians“ steht im Zusammenhang mit einem größeren kulturellen Umbruch in den USA, in dem Institutionen rassistische Namen und Logos ablegen. So wurde nach langjährigen Protesten 2018 das „Chief Wahoo“-Logo der „Cleveland Indians“ von den Spieler-Jerseys und den Baseball-Caps entfernt.

+ Bereits 2018 trennten sich die „Cleveland Indians“, jetzt „Cleveland Guardians“, von dem „Chief Wahoo“-Logo © Trask Smith/Image/Zuma Wires

Der Tod von George Floyd im Mai 2020 und die darauffolgenden Proteste veranlassten Clubbesitzer Paul Dolan schließlich auch zu der Namensänderung. Er geht auf Konfrontationskurs zu Trump und hofft auf eine Einigung durch die Änderung des umstrittenen Namens. In einer Erklärung sagte er: „Wir erkennen an, dass die Namensänderung für einige von uns schwierig sein wird, und der Übergang wird Zeit brauchen. Es ist unsere Hoffnung und unser Glaube, dass diese Änderung uns von einem spaltenden Weg abbringen und uns stattdessen in eine Zukunft führen wird, in der unsere Fans, unsere Stadt und unsere Region als ‚Cleveland Guardians‘ vereint sind.“

Namensänderung der „Cleveland Indians“: Positive Reaktion von indigener Ministerin

Auch indigene Aktivisten und Politiker haben die Umbenennung begrüßt, unter anderem Deb Haaland, Innenministerin im Kabinett von Präsident Joe Biden und erste indigene US-Ministerin. Sie schrieb auf Twitter: „Ich bin froh zu sehen, dass das Baseball-Team von Cleveland endlich seinen Namen ändert. Der langandauernde Gebrauch von Maskottchen und Bildern der ‚Native Americans‘ ist schädlich für die indigenen Gemeinden.“