Donald Trump streitet mit Fox News um das „orangefarbene“ Foto

Von: Daniel Dillmann

Unverkennbar orange: Ein Foto Donald Trumps aus seiner Zeit als US-Präsident. (Archivbild) © ED JONES/AFP

Donald Trump legt sich erneut mit Fox News an. Diesmal ist ein unvorteilhaftes Foto der Stein des Anstoßes.

Washington, D.C. - Sie waren einst engste Verbündete. Doch diese Ära scheint längst vergangen. In immer kürzeren Abständen nimmt Donald Trump die Verantwortlichen von Fox News, dem größten und deutlich konservativ orientierten Fernsehsender der USA, ins Visier. So auch in dieser Woche.

Auslöser diesmal: ein Bild, das der Fernsehsender aus Donald Trumps Perspektive viel zu häufig zeigt. Der Ex-Präsident äußerte sich am Donnerstag auf seinem eigenen Social-Media-Kanal „Truth Social“ und startete einen Rundumschlag gegen Fox News. Der Sender präsentiere „absichtlich die absolut schlechtesten Bilder“ von ihm. „Und dann wollen sie, dass ich zur Debatte komme“, fügte der vielversprechendste Bewerber der Republikaner für die US-Wahlen 2024 hinzu - eine Anspielung auf eine bevorstehende TV-Debatte, die von Fox News organisiert wird und bei der ausgewählte Kandidaten sich den Fragen des Publikums stellen müssen. Trump hatte seine Teilnahme bisher mit der Begründung abgelehnt, dass sein Vorsprung zu groß sei, um mit Personen wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis zu debattieren.

Donald Trump ärgert sich über das orangefarbene Bild auf Fox News

Besonders ein Bild missfällt dem Mann, dem einige eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zuschreiben. „Besonders das große orangefarbene [Foto] mit meinem weit nach hinten gezogenen Kinn“ sei sehr nachteilig für ihn. „Sie denken, sie kommen mit so etwas davon, aber das stimmt nicht“, schrieb Trump bedeutungsvoll.

Welches Bild Donald Trump genau stört, lässt sich nicht ermitteln. Bilder, die seinen orangefarbenen Teint zeigen, gibt es zur Genüge. Warum seine Haut eine so merkwürdige Färbung hat, die anscheinend sogar dem Ex-Präsidenten selbst Sorgen bereitet, wird spätestens seit 2016 diskutiert. Das Nachrichtenportal Business Insider ist überzeugt, dass es mit günstiger Bräunungscreme zusammenhängt, die der selbstproklamierte Multimilliardär großzügig auf seine Haut aufträgt. Andere Medien sehen in dem orangefarbenen Teint den Beweis, dass Trump häufig und übermäßig ein Solarium besucht.

Warum ist Donald Trumps Haut orange? Es gibt viele Theorien

Andere Gerüchte behaupten, die Hautfarbe sei mit Donald Trumps Ernährung verbunden. Ähnlich wie bei Flamingos, deren rosa Gefieder mit dem Verzehr von Krabben zusammenhängt, könnte es bei Trump der übermäßige Verzehr ganzer Tüten von Cheetos sein, eine Art Kartoffelchip, deren Farbstoffe tatsächlich so wirken, als ob sie Trumps Teint nachahmen würden. Das mittlerweile eingestellte Nachrichtenportal Splinter hatte zu diesem Zusammenhang sogar einmal einen Ernährungsexperten befragt, der jedoch bezweifelte, dass ein Mensch genug Cheetos essen könnte, um deren Farbe anzunehmen. Trump selbst behauptet auch, dass seine Vorliebe statt Kartoffelchips Cheeseburger seien.

Die Bräunungscreme bleibt also die wahrscheinlichste Erklärung. Vor allem aus einem Grund: alte Bilder aus den 1970er und 1980er Jahren von Donald Trump. Damals war der Millionenerbe noch ein unbescholtener Immobilienmakler, der sich nicht als US-Präsident inszenierte, sondern stattdessen als Playboy aus New York. Statt Mauern in Mexiko wollte Trump damals nur Eislaufbahnen im Big Apple errichten. Seine Haut hatte damals die ganz normale kaukasische Färbung, wie man sie bis heute von all seinen fünf Ehefrauen und Kindern kennt. (Daniel Dillmann)

