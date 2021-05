Für Trump wird es ernst: Ermittlungen gegen „Trump Organization“ nun auch Kriminalfall

Vermögenswerte manipuliert?

Donald Trump hat bezüglich seiner Organisation nun weitere strafrechtliche Ermittlungen am Hals. Die Generalstaatsanwaltschaft New York erweitert die Untersuchung.

New York - Wenn Ex-Präsident Donald Trump an New York denkt, dürfte ihm mittlerweile die gute Laune vergehen. Denn die Ermittlungen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen die „Trump Organization“ werden intensiver. Es handelt sich nun um eine strafrechtliche Untersuchung von Trumps Geschäftsimperium - die bisherige zivilrechtliche Untersuchung wird erweitert. Das erklärte ein Sprecher der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft laut US-Medienberichten am Dienstagabend (Ortszeit).

„Wir haben die ‚Trump Organization‘ darüber informiert, dass unsere Ermittlungen gegen die Organisation nicht mehr rein zivilrechtlicher Natur sind“, teilte Sprecher Fabien Levy mit. In der Firmengruppe sind die geschäftlichen Aktivitäten von Ex-Präsident Donald Trump gebündelt. Es ist eine Holding aus hunderten Einzelunternehmen von Hotels bis Golfplätzen.

Ermittlungen gegen Donald Trump Organisation nun strafrechtliche Untersuchung - warum, ist unklar

Die Generalstaatsanwaltschaft arbeite nun mit dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan zusammen, Cyrus R. Vance Jr., der schon seit 2018 eine strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen und leitende Angestellter durchführt. Anfangs ging es nur um Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die eigenen Angaben zufolge früher Affären mit Donald Trump hatten. Der dementiert das.

Mittlerweile verfolgt Vance aber auch den Verdacht der Steuerhinterziehung und des Banken- und Versicherungsbetrugs. Seit März 2021 liegen ihm auch die Steuererklärungen des republikanischen Ex-Präsidenten vor, die lange zurückgehalten wurden. Beide Staatsanwälte sind Demokraten.

Keine schönen Nachrichten für Donald Trump, Ex-US-Präsident: Ermittlungen gegen ihn werden zur strafrechtlichen Untersuchung (Archivbild)

James‘ Büro lieferte keine nähere Erklärung dazu, was Anlass der Änderung bei der Untersuchung ist. Das Brisante daran: Bisher schien die Gefahr für Trump, die von den Ermittlungen durch New Yorks Generalstaatsanwältin ausgeht, nur finanzieller Natur, wie etwa die Washington Post berichtet. Jetzt könne James aber auch strafrechtliche Sanktionen beantragen.

„Trump Organization“: Vermögenswerte manipuliert? Offizielles Statement von Trump zu neuesten Entwicklungen gibt es nicht

Bei den Ermittlungen geht es unter anderem darum, ob die Organisation und ihre Mitarbeiter Vermögenswerte manipuliert hat, sie also in manchen Fällen aufblähte, in anderen minimierte, um günstige Kredite zu sichern oder Steuervorteile zu erhalten.

Ein offizielles Statement der „Trump Organization“ gab es zunächst nicht. Doch schon früher bestritten Trump selbst und dessen Vertreter ein Fehlverhalten - die Ermittlungen seien unbegründet und politisch motiviert. Die Washington Post habe von Eric Trump, Donald Trumps Sohn und eine wichtige Figur in der „Trump Organisation“, statt eines Statements ein zusammengeschnittenes Video mit Reden der Generalstaatsanwältin James - vor allem von 2018 - erhalten, in denen sie Trump kritisierte und versprach, seine Politik in Frage zu stellen und seine Geschäfte unter die Lupe zu nehmen. (cibo)

