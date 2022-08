Bald Klarheit über Trump-Razzia? Ermittler müssen nun wichtiges Dokument veröffentlichen

Von: Franziska Schwarz

Das US-Justizministerium muss begründen, auf welcher Grundlage das FBI Donald Trumps Villa durchsuchte. Wie aussagekräftig das Dokument sein wir, ist aber unklar.

West Palm Beach/Washington - Donald Trump sieht die Razzia in seiner Villa als „politisch motiviert“, beschuldigt die Demokraten unter US-Präsident Joe Biden, die Justiz gegen ihn zu instrumentalisieren. Trump strebt eine erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 an. Bald könnte der Raum für Vorwürfe und Spekulationen aber schwinden.

Die Hauptfrage: Wie haben die Behörden den Durchsuchungsbefehl für Trumps Anwesen in Mar-a-Lago erwirkt? Das US-Justizministerium muss in der Auseinandersetzung nun ein wichtiges Dokument veröffentlichen, um der Öffentlichkeit Einblick zu gewähren. Ein Richter im US-Bundesstaat Florida ordnete am Donnerstag (25. August, Ortszeit) die teilweise Veröffentlichung bis spätestens Freitagmittag (ebenfalls Ortszeit) an. Viele Passagen dürfen daher geschwärzt werden.

Donald Trumps Anwesen in Florida wurde vor zwei Wochen vom FBI durchsucht. © Julia Nikhinson/AP/dpa

Razzia bei Trump: Dokument mit sensiblen Informationen soll publik werden

Das Ministerium hatte dem Richter kurz zuvor einen Vorschlag vorgelegt, in welchem Umfang das Dokument zum Schutz sensibler Informationen geschwärzt werden soll. Richter Bruce Reinhart reagierte unerwartet schnell und wertete den Vorschlag des Ministeriums in seiner Anordnung als hinreichend, um etwa die Identität von Zeugen oder die Integrität der laufenden Untersuchung zu schützen.

Worum ging es bei der FBI-Razzia in Mar-a-Lago? Bei den Ermittlungen geht es um Dokumente, die Trump nach Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago mitgenommen hatte. US-Präsidenten sind dazu verpflichtet, mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt sämtliche offizielle Dokumente, darunter E-Mails und Briefe, an das Nationalarchiv zu übergeben. Trump hatte dem Nationalarchiv bereits im Januar 2022 mehrere Dokumente übergeben, die er nach seinem Ausscheiden mitgenommen hatte. Das FBI beschlagnahmte bei der Razzia zahlreiche Kisten mit Dokumenten, darunter solchen, die als „streng geheim“ eingestuft waren. Trump steht unter anderem im Verdacht, gegen ein Spionagegesetz verstoßen zu haben. Es enthält strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit.

Heikles Dokument nach Trump-Amtszeit: Wie umfangreich werden die Schwärzungen?

Mehrere Medien hatten die Veröffentlichung des Dokuments beantragt. Das Justizministerium hatte dagegen zunächst argumentiert, dies könne künftige Ermittlungen und die Kooperation von Zeugen beeinträchtigen. Auf Anordnung des Richters erstellte das Ressort schließlich aber seinen Vorschlag für Schwärzungen.

Das FBI hatten am 8. August Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht. Dass Ermittler das Haus eines Ex-Präsidenten durchsuchen, ist sehr ungewöhnlich. Spekuliert wurde auch schon über mögliche Informanten aus Trumps engstem Kreis. (frs mit dpa)