Trump rasselt mit dem Säbel: USA testet wieder Mittelstreckenrakete 

Der Vertrag zwischen den USA und der UDSSR /Russland aus

Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen (speziell der

Gleichgewichtstheorie und der Interessentheorie)

Einleitend : Die Theorie der internationalen Beziehungen hat

in erster Linie die folgenden Kategorien aufzuweisen : Interessen, Macht,

Einfluss, Gleichgewicht, Stabilität, Veränderung, Vertrauen.

1.Bis zum Zusammenbruch der Supermacht UdSSR herrschte zwischen

diesem Staat und den USA ein

Gleichgewicht (der militärstrategischen

Kräfte), das auch als „Gleichgewicht

des Schreckens“(„Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter“)

bezeichnet wurde. Gerade dieses Gleichgewicht

trug zur Erhaltung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens

bei.

2. Seit dem Ende des Imperium Sovieticum ist nunmehr das Gleichgewicht zerstört , und

das Imperium Americanum kann als die

einzige Supermacht seine Pax Americana mühelos und ungestört durchsetzen.

Das heutige Russland

hingegen kann insgesamt unter Berücksichtigung aller Kriterien nur als eine

Großmacht eingeschätzt werden,

jedoch nur auf militärstrategischem

Gebiet stellt ohne Zweifel eine Supermacht dar und versucht mit allen Mitteln

, eine Gleichwertigkeit mit den USA zu demonstrieren. Sollte es erneut zu einem

Wettrüstung auf der Basis der

militärstrategisch genutzten

Hochtechnologien kommen, so wird das wirtschaftlich schwache Russland nicht

lange mithalten können.

3. Inzwischen entwickelt sich China zu einem dritten

entscheidenden Player der internationalen Beziehungen und hinsichtlich der

Wirtschaftskapazität und der Hochtechnologien zur zweiten Supermacht der Welt,

was eigentlich zum einen eine Deklassierung Russlands und zum anderen eine

gefährliche Konkurrenz für die USA bedeutet. Im Endeffekt ist hierdurch bereits

jetzt eine Tripolare Welt entstanden, deren Mitglieder von recht

unterschiedliche Potenz sind.

4. Im Rahmen der Tripolarität entsteht

sukzessive ein annäherndes Gleichgewicht (balance of power, balance du

pouvoir), dass durchaus als Basis der neuen internationalen Ordnung zur

Gewährleistung des Weltfriedens

betrachtet werden kann. Hieraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass alle

drei Player sich an notwendigen Abrüstungsverhandlungen

gleichberechtigt beteiligen müssten.

5. Natürlich lässt

sich jeder Staat von seinen eigenen Interessen leiten , jedoch der Durchsetzung

kann nicht im Sinne des nationalen Egoismus,

auf Kosten anderer Staaten und unter Verletzung der geltenden Normen

des Völkerrechts, des Internationalen

Wirtschaftsrechts und des Internationalen Finanzrechts erfolgen.

Speziell in der Epoche der Globalisierung und der Zunahme

gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen

allen Staaten, kommt nur ein Interessenausgleich in Frage, was beim Abschluss

von notwendigen Abkommen vorwiegend durch Interessenkoordinierung erzielt

werden kann.

6. International dominieren geostrategische Interessen, die

das Grundverhaltensmuster der jeweiligen Player mit unterschiedlicher

Gewichtung entscheidend bestimmen. Dies gilt in erster Linie im Verhältnis der USA

gegenüber der sich

herausbildenden Supermacht China , das expressis verbis offiziell die Absicht verkündet hat,

in den nächsten

Jahren die USA zu überholen. Es ist durchaus verständlich, dass die

neuentstandene Situation bei den

amerikanischen Politikern Alpträume verursacht.

6. Es kann konstatiert werden, das dass die EU als

ökonomischer Riese und politische- diplomatischer Zwerg gar keine Rolle zu

spielen vermag. Nur eine Neuorientierung

der EU könnte andere Perspektiven schaffen .a) Militärische Aufrüstung, was

kostspielig wäre. Es entsteht auch die berechtigte Frage cui bono ?

b) Nach Neudefinierung der Haltung gegenüber Russland Beziehungen auf der Basis

gegenseitiger Interessen und des gegenseitigen Vorteils.

In diesem Falle sollten allerdings Voraussetzungen für

parallele, gemeinsame und in der

Perspektive für übereinstimmende Interessen geschaffen werden. Es ist übrigens

nicht einzusehen, warum immer wieder in den Beziehungen zwischen der EU und

Russland Spannungen im Sinne konträrer Interessen entstehen. Dazu könnte man

noch mehr schreiben.

