Eskalation in den USA: Trump richtet Video-Botschaft an Anhänger in Washington - „Wir lieben euch“

Im Rahmen der Bestätigung des Wahl-Siegs von Joe Biden in Washington kam es zu massiven Protesten bis hin zur Stürmung des Kapitols.

Washington - Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika erlebte am frühen Mittwochnachmittag (6. Januar) gewalttätige Ausschreitungen. Am Tag der formellen Bestätigung des Wahl-Siegs von President Elect Joe Biden durch den Kongress überschlugen sich innerhalb kürzester Zeit die Ereignisse. Nach Demonstrationen in der Hauptstadt rief Präsident Donald Trump in einer Rede dazu auf, sich vor dem Kapitol zu versammeln, um gegen die Bestätigung der Wahl-Ergebnisse zu protestieren. Im Zuge dessen heizte sich die Stimmung rasant auf - bis einige Anhänger Trumps sich gewaltsam Zugang zum Kapitol verschafften und dieses stürmten. Als die beispiellosen Eskalationen bereits länger anhielten, richtete sich Präsident Trump per Video-Botschaft an seine Anhänger.

Washington: Eskalation am Kapitol - Trump richtet Video-Botschaft an seine Anhänger

„Wir hatten eine Wahl, die uns gestohlen wurde. Wir haben mit großem Abstand gewonnen“, so Trump. Dennoch sollte das Gesetz geachtet werden und Frieden bewahrt werden. Er verstehe den Schmerz seiner Anhänger über die „gestohlene“ Wahl, forderte sie jedoch gleichzeitig dazu auf, nach Hause zu gehen. Trump adressierte emotionale Worte an die Protestierenden: „Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes.“

Washington-Eskalation: Trump mit Video-Botschaft - Biden fordert TV-Ansprache

Eine Ansprache Trumps war nur kurz davor von President Elect Joe Biden gefordert worden. Biden ging noch einen Schritt weiter und verlangte via Twitter eine Ansprache Trumps im nationalen Fernsehen. „Ich fordere Präsident Trump auf, jetzt ins nationale Fernsehen zu gehen, um seinen Eid zu erfüllen und die Verfassung zu verteidigen, indem er ein Ende dieser Belagerung fordert,“ so Biden.