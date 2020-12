Trump will seinen Namen verewigen - angeblich mit spezieller Aktion

US-Präsident Donald Trump will im Gedächtnis bleiben. Einem Bericht zufolge gerne auch, indem sein Name auf zahlreichen Straßenausschilderungen und ungezählten Flugtickets erscheint.

Die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump neigt sich dem Ende zu.

neigt sich dem Ende zu. Der Republikaner* konnte keinen zweiten Wahlsieg erringen, wurde abgewählt.

konnte keinen zweiten Wahlsieg erringen, wurde abgewählt. Und nun: Aus den Augen, aus dem Sinn? Einem Bericht zufolge sorgt Trump sich darüber - und will gegensteuern.

Washington D.C. - Wie sorge ich dafür, dass die Nachwelt meinen Namen nicht so schnell vergisst? Der scheidende US-Präsident Donald Trump* fände in der Frage einen Flughafen mit seinem Namen nicht schlecht. Das berichtet das US-Portal The Daily Beast und beruft sich dabei auf zwei nicht namentlich genannte Insider.

Warten, bis ihm andere diese Ehre zuteil werden lassen, will Trump demnach wohl nicht: „Welcher Papierkram“ für so eine Airport-Namenstaufe denn nötig sei, soll er dem Bericht zufolge gefragt haben. Und, dass ja wohl klar sei: „Kein Präsident will einen Flughafen nach sich benannt haben, der einen schlechten Ruf oder eine marode Infrastruktur hat.“

Kann die Welt bald einen Donald-Trump-Flughafen anfliegen?

Der Bericht erregt Aufsehen. Welchen Flughafen Trump* wohl im Blick hat? Das australische Portal The New Daily tippt auf den Miami International Airport, den Flughafen Fort Lauderdale-Hollywood oder Palm Beach International. Alle drei nicht weit entfernt von Trumps Residenz in Mar-a-Lago, wohin er nach seiner Amtszeit wieder zurückkehren könnte*.

Sonderlich originell ist Trumps Wunsch nicht. Folgende Ex-US-Präsidenten haben schon einen nach ihnen benannten Flughafen:

George Washington (Houston, Texas)

Theodore Roosevelt (Dickinson, North Dakota)

Dwight Eisenhower (Wichita, Kansas)

John F. Kennedy (New York City, New York)

Jimmy Carter (Americus, Georgia)

Ronald Reagan (Arlington, Virginia)

George H.W. Bush (Houston, Texas)

Bill Clinton (Little Rock, Arkansas)

Das Weiße Haus wollte den Bericht The Daily Beast zufolge nicht kommentieren. Bei The New Daily ist man sich dennoch sicher: „Das Ego ist gelandet.“ (frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.