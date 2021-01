Große Sorge in den USA: Alle noch lebenden Verteidigungsminister warnen Trump - „Gefährlich und ungesetzlich“

Donald Trump kämpft weiterhin gegen seine Wahlniederlage an. Alle noch lebenden Verteidigungsminister haben jetzt den Präsidenten dazu aufgerufen das Ergebnis anzuerkennen.

Am 6. Januar wird das offizielle Ergebnis der US-Wahl im Kongress verkündet.

wird das offizielle im Kongress verkündet. Joe Biden wird am 20. Januar als neuer US-Präsident vereidigt.

wird am als neuer vereidigt. Mehrere republikanische Senatoren haben ihren Widerstand gegen die Ernennung Bidens zu Donald Trumps Nachfolger angekündigt.

Washington D. C. - Donald Trump lässt sich nicht beirren. Gegen alle Widerstände hält der Präsident an seinem Widerstand gegen das Ergebis der US-Wahl fest, obwohl er mittlerweile dutzendfach mit seinem Anliegen vor amerikanischen Gerichten gescheitert ist. Viele Politiker und Experten befürchten, dass Donald Trump das US-Militär für seine Zwecke instrumentalisieren könnte. Deswegen haben sich jetzt alle noch lebenden Ex-Verteidigungsaußenminister mit einem dringendem Appell an den scheidenden US-Präsidenten gewendet.

Donald Trump: Ex-Verteidigungsminister warnen US-Präsidenten deutlich - „diese Zeit ist vorbei“

Zehn ehemalige US-Verteidigungsminister haben in einem Meinungsartikel in der Washington Post an Trump appelliert, das Ergebnis der US-Wahl 2020 anzuerkennen und mahnten, dass das US-Militär keine Rolle beim Ausgang der Wahl spielen dürfe. Zu den Unterzeichnern zählen Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry, Donald Rumsfeld – sowie James Mattis und Mark Esper. Mattis und Esper leiteten beide unter Trump das Verteidigungsministerium.

In dem Artikel betonten die Verteidigungsminister, Trump habe seine Möglichkeiten, das Ergebnis anzufechten, ausgeschöpft. Der US-Präsident müsse nun einlenken. „Unsere Wahlen haben stattgefunden. Die Ergebnisse wurden nachgezählt und überprüft. Anträge, die das Wahlergebnis anfechten, wurden von Gerichten geprüft. Die Gouverneure haben die Ergebnisse bestätigt. Und das Wahlleute-Gremium hat gewählt. Die Zeit, das Ergebnis infrage zu stellen, ist vorbei.“ Darüber hinaus mahnten sie: Bemühungen, die US-Streitkräfte in die Lösung von Wahlstreitigkeiten einzubeziehen, könnten die USA „in gefährliches, ungesetzliches und verfassungswidriges Gebiet führen würde“

Führende Militärs wie der US-Generalstabschef Mark Milley haben in der Vergangenheit bereits die Neutralität der US-Streitkräfte betont. Im August erklärte Milley „Im Falle eines Streits über einen Aspekt der Wahlen sind laut Gesetz US-Gerichte und der US-Kongress verpflichtet, alle Streitigkeiten zu lösen, nicht das US-Militär. Ich sehe keine Rolle für die US-Streitkräfte in diesem Prozess.“

Nach verlorener US-Wahl: Trump und Untersützer halten unbeirrt an ihrem Kurs fest

Viele in den USA befürchten offenbar, dass Donald Trump sich mit verfassungswidrigen Mitteln an der Macht halten könnte. Ein vor Kurzem von der Washington Post veröffentlichtes Telefonat zwischen Donald Trump und dem Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, hat das zuletzt deutlich gemacht. In dem einstündigen Gespräch übte Trump massiven Druck aus und forderte den Wahlleiter auf, die Stimmen zu seinen Gunsten neu auszuzählen.

Am 6. Januar werden Republikaner und Demokraten im Kongress zusammenkommen und offiziell den Wahlsieg von Joe Biden zu bestätigen. Eigentlich handelt sich hierbei um eine rein formale Angelegenheit. Die Stimmen der Wahlleute werden ausgezählt und das Wahlergebnis offiziell bestätigt. Doch bereits im Vorfeld hat eine Gruppe von elf Senatoren um Ted Cruz angekündigt, Einspruch gegen das Wahlergebnis zu erheben. Bei der Sitzung am Mittwoch wollen sie die Einsetzung einer Untersuchungskommission fordern. Diese soll eine zehntägige Prüfung des Wahlergebnisses vornehmen. Führende Republikaner wie der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, haben ihre Parteifreunde dazu aufgerufen, die Niederlage Donald Trumps anzuerkennen und die Stimmen der Wahlleute zu bestätigen.

Bereits vor diesem Termin, am Dienstag (5. Januar) werden sich alle Blicke nach Georgia richten: Dort bestimmt eine Stichwahl über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Senat. (phf)