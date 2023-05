„Er ist unglaublich“: Trump will wohl mit schwarzem Vizepräsidenten punkten

Von: Linus Prien

Ex-Präsident Donald Trump überlegt derzeitig wohl über einen konkreten Vize für seinen Wahlkampf nach. © IMAGO/Luke Johnson

Könnte Donald Trump für seine dritte Kandidatur einen Running Mate gefunden haben? Medienberichte weisen auf einen Abgeordneten aus Florida hin - dem Staat von Trumps Konkurrenten.

Washington, DC - Donald Trump hat bereits vor mehreren Monaten angekündigt, dass er wieder Präsident werden möchte. Doch spätestens seitdem der Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis, seine Kandidatur angekündigt hat, hat das Rennen um die Nominierung bei den Republikanern begonnen. Auf Twitter machte DeSantis gemeinsam dem Unternehmer Elon Musk und Hunderttausenden Zuschauern bekannt, dass er nun aus Florida ins Weiße Haus ziehen will.

Jetzt scheint Trump das Feld nach möglichen Vizepräsidenten für seinen Wahlkampf abzusuchen - und fündig geworden zu sein. Das berichtet die amerikanische Publikation Daily Beast. Konkret handelt es sich um Byron Donalds, einen republikanischen Abgeordneten aus Florida.

Trump sucht nach Vize-Kandidaten: Abgeordneter aus Florida verteidigt Ex-Präsidenten bei CNN

Aufmerksam wurden politische Beobachter in den USA auf Donalds, nachdem er bei CNN den ehemaligen Präsidenten verteidigt hatte. Unlängst stellte sich Trump in einem CNN-Format den Fragen einer Reporterin und von Bürgern, die vor Ort zusahen. Im Anschluss wurde darüber beim Fernsehsender diskutiert - mitunter mit Donalds. Dieser ging - ganz in Trump Manier - zunächst die Reporterin an und warf ihr vor, mehr ihre eigenen Ansichten zu teilen, als den ehemaligen Präsidenten tatsächlich zu interviewen.

Donalds ist einer von vier schwarzen Republikanern, die im House of Representatives sitzen und bekam nach seinem CNN-Auftritt prompt einen Anruf von Trump, der sich bei ihm bedankte, wie Daily Beast berichtet.

Trump sucht nach Vize-Kandidaten: „Er ist unglaublich“

Ein Berater von Trump sagte in der Folge, dass sein Auftritt nicht nur inhaltlich gut bei Trump angekommen sei, sondern auch als Feuerprobe für einen möglichen Vizepräsidenten unter Trump angesehen werden könne. Trump werde vor allem über das Fernsehen auf andere Politiker aufmerksam. Über Donalds sagte der Berater: „Er ist unglaublich“.

Persönlich will Donalds sich die Möglichkeit, Vizepräsident zu werden nicht zu Kopf steigen lassen: „Ich möchte es ein wenig herunterreden“, meint er. Derzeitig denke er nicht wirklich darüber nach, da er ohnehin genug zu tun habe. Was jedoch für ihn sprechen würde: Donalds selber kommt aus Florida, so wie Trumps größter Konkurrent, Ron DeSantis. Dort könnte Donalds für Trump einige Stimmen gewinnen, die sonst an DeSantis gehen würden. Nichtsdestotrotz heißt es von anderen Beratern Trumps, dass es derzeitig noch zu früh sei, einen Running Mate vorzustellen. (lp)