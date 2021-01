Kommentar: Trump dreht endgültig durch - und Chinas Corona-Vertuscher feixen

Trump hat ganze Arbeit geleistet: Ausgerechnet Putin sorgt sich um die amerikanische Demokratie, die Iraner sehen den gesamten Westen gescheitert - und in China reibt man sich die Hände, weil im Trubel um die Ereignisse in Washington untergeht, wie das Pekinger Regime in Sachen Corona die ganze Welt an der Nase herumführt. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München - Amerikas schändlicher Präsident hat, als er am Mittwoch seine Anhänger gegen das US-Capitol in Marsch setzte, den Despoten und Gewaltherrschern auf der ganzen Welt einen Tag unermesslicher Freude beschert: In Teheran, wo das Regime demonstrierende Oppositionelle gnadenlos niederknüppeln und bei Bedarf hinrichten lässt, bejubelte Präsident Ruhani das „Scheitern der westlichen Demokratie“. In Moskau sorgt sich Präsident Putin scheinheilig um das US-Wahlsystem.

Und in China zogen die schadenfrohen Staatsmedien zynische Vergleiche mit der Niederschlagung der Hongkonger Proteste - gerade so, als seien die dortigen Freiheitskämpfer gleichzusetzen mit dem Mob, der in den USA frei gewählte Institutionen angriff.

Trump beherrscht die Schlagzeilen - zum Leidwesen der Corona-Forscher

Die von Trump angezettelte Herrschaft des Pöbels erschüttert, auch wenn sie nur wenige Stunden dauerte, weltweit das Vertrauen in die Demokratie und nährt den (Irr-)Glauben an die Überlegenheit gelenkter Systeme. Trumps schamlose Schläge gegen die Wahrheit erlauben den Verächtern der Demokratie, ungestört mit ihren Lügen fortzufahren: Am selben Tag, da die Welt entgeistert auf Washington blickte, gab die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt, dass China einer Expertengruppe, die dem Wuhan-Virus nachspüren sollte, die Einreise verweigerte. Seit der Zeit, als das Corona-Virus auftauchte, machte das Pekinger Regime Forscher, die darüber berichteten, systematisch mundtot.

Während China Wuhan abriegelte, protestierte die Staatsführung gegen europäische Länder, die chinesischen Flugzeugen die Landung verbieten wollten. Warum? Die kommunistischen Herrscher wollten Europa und die ganze Welt in dieselbe schlimme Lage bringen, in der sich China damals befand. Doch danach fragt dank Trump nun keiner mehr.