Zoff im Hause Trump? Streit um Golf-Resort - Trump gefallen Melanias Renovierungen nicht und reagiert sofort

Donald Trump wird nach seiner Präsidentschaft wohl nach Florida ziehen - in sein Anwesen in Palm Beach, Mar-a-Lago. Doch die Renovierungen seiner Frau führten nun zu heftigem Zoff.

Die Stimmung zwischen Donald Trump und seiner Frau Melania war schon mal besser.

und seiner Frau war schon mal besser. Der Präsident hat sich mit seiner Gattin auf sein Anwesen in Florida, Mar-a-Lago , zurückgezogen.

, zurückgezogen. Die Renovierungen, die Melania veranlasst hat, gefallen Donald Trump überhaupt nicht.

Palm Beach, Florida - Donald Trumps Stimmung war schon mal besser. Der scheidende US-Präsident hat sich auf sein herrschaftliches Florida-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach zurückgezogen, doch die Kritik an Trumps Umgang mit der Pandemie reißt nicht ab und die Wahlniederlage schmerzt ihn noch immer.

Nun wirkt es so, als ließe er seinen Unmut an seiner Frau aus: Angeblich gibt es im Hause Trump Riesenzoff wegen Renovierungen im Golfressort Mar-a-Lago. Die Verantwortliche der Änderungen ist seine Frau: Melania Trump. Diese übersah das mehrere Wochen andauernde Projekt mit ihrem Innenarchitekten Tham Kannalikham.

Donald Trump: „Er war gar nicht zufrieden“ - Trump staucht Klub-Management zusammen

Laut Quellen von CNN gefallen dem Noch-Präsidenten die Änderungen, die seine Gattin dort vornehmen ließ, überhaupt nicht. Trump, der von diesen ohnehin als aktuell „moody“ (von Stimmungsschwankungen betroffen) und ungewöhnlich zurückgezogen bezeichnet wird, soll beispielsweise verlangt haben, dass Teile des Dekors aus weißem Marmor und dunklem Holz sofort entfernt werden sollen - was auch prompt geschah. Sie wurden abgerissen, was wiederum bei Melania vermutlich nicht gut ankam.

Das neue Quartier soll viel kleiner sein als die obersten drei Stockwerke des Trump-Towers in Manhattan, wo die Familie vor dem Umzug ins Weiße Haus lebte.

„Er war gar nicht zufrieden“, wird eine Quelle zitiert, mehrere laute, einseitige Konversationen mit dem Clubmanagement hallten demnach durch das opulente Anwesen.

+ Donald Trump und seine Frau Melania auf der Weihnachtsreise nach Mar-a-Lago. © SAUL LOEB / AFP

Zoff im Hause Trump? Nicht das erste Mal, dass Donald Trump Melanias Renovierungen nicht gefallen

Es herrscht also dicke Luft im Hause Trump, der sich in Florida in einer Art selbst gewähltem Exil befindet. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass dem Präsidenten eine Umdekoration seiner Frau missfällt: Im präsidialen Rückzugsort Camp David in Maryland sah er Melanias Änderungen an Thanksgiving und wirkte demnach ebenfalls unzufrieden.

Obwohl in diesem Jahr viel weniger von Trumps Freunden und Parteigenossen zu ihm nach Mar-a-Lago kommen, wo er traditionell den Jahreswechsel verbringt, soll die Corona-Lage dort kaum zu überblicken sein. Über zehn Prozent der Corona-Tests sollen positiv sein, die Menschen nutzen die gastronomischen Angebote, es gibt überfüllte Pools und die Menschen „kämpfen um Stühle, so viel ist los“. Die Quelle erklärt: „Um die Pandemie schert sich hier niemand.“