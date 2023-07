Plötzlich Feuerwehrmann: Kurioser Wahlsieg für Trump in Oregon

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Donald Trump kann doch noch Wahlen gewinnen. (Archivbild) © Michael M. Santiago/AFP

Sollte es bei der US-Wahl 2024 nichts werden, könnte Donald Trump eine neue Karriere einschlagen: In Oregon wünscht man sich den Ex-Präsidenten als Feuerwehrdirektor.

Hubbard – Es ist ein Wahlsieg, mit dem wohl Donald Trump selbst nicht gerechnet hätte – vermutlich, weil ihm über die Abstimmung noch nicht mal etwas bekannt war. In dem kleinen Ort Hubbard im US-Bundesstaat Oregon wurde der Ex-Präsident überraschend zum Direktor des ansässigen Feuerwehrausschusses gewählt. Trump stand zwar nicht zur Wahl, allerdings hatten mehrere Wählerinnen und Wähler seinen Namen bei der Abstimmung über den kleinen Verwaltungsrat eingereicht.

Schlussendlich wurde der 77-Jährige zum Sieger und Direktor des Hubbard Feuerausschusses bestimmt, nachdem die Wahl durch ein Stechen entschieden worden war. Der Feuerwehrbezirk erstreckt sich über sieben Quadratmeilen zwischen den Städten Woodburn und Aurora und versorgt etwa 5000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nach Angaben des Bezirks gibt es sechs bezahlte Mitarbeitende sowie 26 Freiwillige.

Wahl in Oregon: Feuerwehrdirektor Trump erfüllt Kriterien nicht

Da es recht unwahrscheinlich ist, dass Trump einen Karrierewechsel vollzieht und plötzlich Feuerwehrmann wird, muss die Besetzung des vakanten Postens nach wie vor geregelt werden. Es müsse nun geklärt werden, ob einer der anderen Kandidaten Interesse hätte, sagte Feuerwehrchef Michael Kahrmann dem Salem Statesman Journal.

Denn Fakt ist: Der Kandidat muss in dem Bezirk entweder wohnen oder Eigentum besitzen. Trump lebt hingegen in Florida und ist auch dort registriert. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Republikaner Pläne hat, in das ländliche Oregon zu ziehen oder dort Eigentum zu erwerben. Trumps eingetragener Wohnsitz ist derzeit sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Trump will erneut US-Präsident werden: Nur DeSantis macht ihm einigermaßen Konkurrenz

Donald Trump, der von 2016 bis 2020 Präsident war, will bei der US-Wahl 2024 erneut für das Präsidentschaftsamt kandidieren. Als sein ärgster Konkurrent für die Nominierung der Republikanischen Partei gilt aktuell Florida-Gouverneur Ron DeSantis. Jüngsten Umfragen zufolge thront Trump jedoch sowohl über DeSantis als auch über der restlichen Konkurrenz.

Seiner treuen Wählerschaft kann sich das frühere Staatsoberhaupt jedenfalls sicher sein: Trotz der Anklageerhebung gegen Trump, bei der ein einziges Urteil schon für eine Gefängnisstrafe reichen könnte, würde mehr als die Hälfte der Befragten für Trump stimmen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage von NBC News. (nak)