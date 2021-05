Trump fordert über 40.000 Dollar von seinen Bodyguards - für Miete in Mar-a-Lago

Der Steuerzahler übernimmt

von Cindy Boden schließen

Ex-Präsident Donald Trump verlangte einem US-Bericht zufolge seit dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus vom Secret Service über 40.000 US-Dollar Miete.

Palm Beach - Der Secret Service ist weltberühmt. Die Personenschützer des US-Präsidenten sind überall mit dabei. Sie Kundschaften Fahrtrouten aus, checken Veranstaltungsräume, sind dem Staatsoberhaupt immer auf den Fersen. Auch wenn Präsidenten nicht mehr im Weißen Haus sitzen, haben sie ein Recht auf lebenslangen Schutz durch den Secret Service.

Donald Trump ist da keine Ausnahme. Nachdem der Republikaner Washington, D.C. vorerst den Rücken kehrte, zog er in das Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida. Berichten zufolge ist Golfspielen weiterhin eine seiner Lieblingstätigkeiten, auch wenn er sich seit Januar 2020 nie ganz von der Politik verabschiedet hat und mit Auftritten sowie Rundmails Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur 2024 aufrecht erhält.

Trump will Miete vom Secret Service: 396,15 US-Dollar pro Nacht in Mar-a-Lago

In Mar-a-Lago nutzt Trump weiter den Schutz durch Secret-Service-Mitarbeiter. Und das kostet den Steuerzahlen in den USA einiges: Insgesamt etwas mehr als 40.000 US-Dollar soll der frühere Präsident dem Secret Service zwischen 20. Januar und 30. April 2021 berechnet haben. Das berichtete die US-Zeitung Washington Post und verweist auf angefragte Dokumente, die dies belegen würden. Das Geld verlangt er demnach für einen Raum in dem Anwesen, den das Schutzpersonal als Arbeitsraum verwendet, erklärt eine anonyme Quelle, die mit den Zahlungen vertraut sei. Pro Nacht seien 396,15 US-Dollar fällig, ein genauso hoher Preis wie zu seiner Zeit als Präsident. Stellungnahmen aus Trumps Umfeld oder vom Secret Service gab es zunächst nicht dazu.

Die Washington Post deutet die Dokumente als den ersten Beweis dafür, dass Trump die „kontroverse und lukrative“ Praxis fortgesetzt hat, seine eigenen Beschützer mit Miete zu belasten. Dem Bericht zufolge belasteten Trumps Immobilien während seiner Zeit als Präsident die US-Regierung mit über 2,5 Millionen US-Dollar, oft damit Agenten Räume in seiner Nähe nutzen konnten.

Auch Joe Biden wollte früher Miete vom Secret Service - aber nicht in der Größenordnung wie Trump

Bei Recherchen konnte die Zeitung eigenen Angaben zufolge keinen früheren Präsidenten ausmachen, der ähnlich hohe Summe für Mieten kassierte. Am ehesten käme der jetzige US-Präsident, Joe Biden, an diese Größenordnung heran. In dessen Zeit als Vize-Präsident unter Barack Obama habe er dem Secret Service 2200 US-Dollar pro Monat in Rechnung gestellt, um ein Cottage auf seinem Grundstück in Delaware zu nutzen. Zwischen 2011 und 2017 habe Biden insgesamt 171.600 US-Dollar erhalten. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 soll er aber kein Geld mehr gewollt haben, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses.

Für den Sommer verließ Trump Mar-a-Lago übrigens und reiste in seinen Club in Bedminster, New Jersey. Zuletzt wurde es in New York ernster für ihn und seine „Trump Organisazion“, da die Generalstaatsanwaltschaft ihre zivilrechtliche Ermittlung zu einer strafrechtlichen ausweitete. (cibo)