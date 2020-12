Erste Berichte enthüllen: Trump-Clan soll über Briefkastenfirma 700 Millionen Dollar verschleiert haben

Medienberichten zufolge wurde über das Schein-Unternehmen auch Wahlkampf-Budget verteilt - auch auf Konten von Donald Trumps Verwandten und Vertrauten.

Washington - Offenbar hat Donald Trump mithilfe einer Briefkastenfirma Zahlungen verschleiert. Medienberichten zufolge, die sich auf eine Recherche von Business Insider berufen, hatte Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hierzu ein Scheinunternehmen nahmens „America Made Media Consultants“ (AMMC) gegründet.

Lara Trump, Trumps Schwiegertochter und Ehefrau seines Sohnes Eric sowie John Pence, der Neffe von Vizepräsident Mike Pence*, sollen Vorsitzende der Firma gewesen sein. Allerdings gaben sie die Positionen im Oktober 2019 auf, um sich voll und ganz dem Wahlkampf zu widmen. Das erklärte Trumps Kommunikationsdirektor Tim Murtaugh und warf die Vorwürfe zurück. Es habe zudem nie einen ethischen oder rechtlichen Grund gegeben, warum die beiden nicht dem Vorstand hätten angehören dürfen.

Dass US-Präsident Donald Trumps* Schwiegertochter an der Briefkastenfirma beteiligt ist, ist insofern von Bedeutung, da in den vergangenen Monaten Fragen dazu aufkamen, wofür das Kampagnen-Budget ausgegeben wurde und wer darüber im Bilde war. Ex-Wahlkampfmanager Brad Parscale erklärte der Times vor einiger Zeit, dass er Entscheidungen über Zahlungen aus dem Budget-Topf stets mit Angehörigen der Trump-Familie besprach. Im Sommer wurde Parscale entlassen und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner bezeichnete sich als Wiederwahl-Kampagnen-Chef.. Die verbleibenden Mitarbeiter im Team berichteten, das Budget sei knapp geworden.

Trump: Auch Auszahlungen aus seinem Wahlkampf-Budget wurden verschleiert

Offenbar ist das Geld über die Briefkastenfirma ausgegeben worden. Wie die New York Times berichtet, sollen über das Scheinunternehmen mehr als 700 Millionen Dollar ausgegeben worden sein. Business Insider zufolge sollen etwa die Hälfte des Wahlkampfbudgets* über 1,26 Millionen US-Dollar über AMMC verschleiert worden sein. Ein großer Teil, der nicht konkret beziffert wurde, soll an Verwandte und Vertraute von US-Präsident Donald Trump persönlich gezahlt worden sein. Eigentlich ist es in den USA gesetzlich vorgeschrieben, entsprechende Zahlungen offen zu legen. Doch das wurde bei den Transfers über AMMC nicht berücksichtigt. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.