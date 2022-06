Kiew greift wohl erstmals russische Öl-Plattformen an - Russische Truppen dringen in Industriegebiet in Luhansk vor

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg setzten Putins Truppen in erster Linie auf Artillerie. Ihre Stärke ist dabei laut Experten „unzureichend“ für die Einnahme von Sjewjerodonezk. Der News-Ticker.

Update vom 20. Juni, 22.15 Uhr: Im Osten des Landes hat die Ukraine am Montag weitere zivile Todesopfer beklagt. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Pawlo Kyrylenko, Gouverneur der Region, auf Telegram mit, zwei weitere wurden demnach verletzt.

Auch der Beschuss auf die ostukrainische Großstadt Charkiw hält an. Dort seien am Montag ebenfalls drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, schrieb Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. In der Region Sumy soll nach Angaben des dortigen Gouverneurs, Dmytro Schywyzkyj, eine Zivilperson getötet und eine weitere verletzt worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Ukraine-Konflikt-News: Russische Truppen dringen in Industriegebiet von Sjewjerodonezk ein

Update vom 20. Juni, 20.26 Uhr: Im Ukraine-Konflikt sind russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk vorgedrungen. Dort werde bereits gekämpft, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montagabend in seinem Telegram-Kanal. Ukrainische Truppen kontrollieren demnach nur das Territorium des Chemiewerks Azot. Auch umliegende Ortschaften stünden unter ständigem Beschuss.

Im Chemiewerk hielten sich nach Angaben der ukrainischen Vize-Regierungschefin, Iryna Wereschtschuk, zuletzt noch etwa 300 Zivilisten auf. Die Lage ändere sich allerdings ständig, sagte sie nach Angaben der ukrainischen Agentur Ukrinform am Montag.

Die russische Truppen konzentrieren seit einiger Zeit auf die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Am Montagmorgen räumten ukrainische Behörden den Verlust der Ortschaft Metjolkine südöstlich der Stadt ein (siehe Update vom 20. Juni, 9.45 Uhr)

Im Stahlwerk Azot befinden sich weiterhin Zivilisten, die derzeit nicht gerettet werden können. © IMAGO/Viktor Antonyuk

Ukraine-Krieg-News: Explosionen in Hafenstadt Odessa gemeldet

Update vom 20. Juni, 15.30 Uhr: Das ukrainische Online-Medium Kyiv Independent berichtete unter Berufung auf lokale Publikationen von Explosionen in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Eine Bestätigung von offizieller Seite gebe es nicht. Die Explosionen könnten jedoch auf Raketenangriffe auf die Stadt oder Luftverteidigungssysteme deuten, die versuchen würden, auf die Stadt abgefeuerte Raketen zu neutralisieren.

Ukraine-Krieg-News: Probleme mit Trinkwasser in Mariupol - offenbar nur einmal pro Woche

Update vom 20. Juni, 15.20 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Bürgermeisters der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol haben mehr als 100.000 Bewohner, die in der Stadt verblieben sind, keinen Zugang zu Trinkwasser. Das ukrainische Online-Medium Kyiv Independent berichtete unter Berufung auf Bürgermeister Wadjim Boyschenko, russische Truppen würden nur einmal pro Woche Trinkwasser bereitstellen. Sogar hierfür müsse man aber 4-8 Stunden an der Schlange stehen. Laut Boyschenko gibt es darüber hinaus auch Probleme beim Zugang zu Gas und Elektrizität, wobei Lebensmittel auch begrenzt seien. Noch dazu funktioniere das Kanalisationssystem der Stadt nicht.

Ukraine-Krieg-News: Ukrainischer Angriff auf Ölplattform vor Krim - erster gemeldeter Angriff

Update vom 20. Juni, 14 Uhr: Russland hat den ukrainischen Streitkräften vorgeworfen, Ölförderplattformen vor der Krim unter Beschuss genommen zu haben. „Heute Morgen hat der Feind die Bohrplattformen von Tschernomorneftegas angegriffen“, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Halbinsel, Sergej Aksionow, im Online-Dienst Telegram. Demnach wurden fünf von zwölf Menschen gerettet, drei seien verletzt. Es werde noch nach den anderen gesucht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Aksionow machte keine genaueren Angaben dazu, welche Plattformen betroffen seien. Das Unternehmen Tschernomorneftegas beutet mehrere Gas- und Ölfelder im Schwarzen und im Asowschen Meer vor der Küste der Krim aus. Es ist der erste gemeldete Angriff auf Offshore-Öl-Infrastruktur der Krim seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar.

Die Ölbohrplattform „Piter Godovanets“ des ukrainischen Konzerns Chernomorneftegaz. (Archivbild) © IMAGO/ITAR-TASS

Ukraine-Krieg-News: Neue Zahlen zu russischen Verlusten - etwa 33.800 Soldaten

Update vom 20. Juni, 12.50 Uhr: Im Ukraine-Krieg meldete der ukrainische Generalstab auf seiner Facebook-Seite neue Zahlen zu Verlusten des russischen Militärs. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig bestätigen.

Soldaten: 33.800

33.800 Panzer: 1.477

1.477 Gepanzerte Fahrzeuge: 3.588

3.588 Artillerie: 749

749 Mehrfachraketenwerfer: 238

238 Luftverteidigungssysteme: 98

98 Flugzeuge: 216

216 Helikopter: 181

181 Drohnen: 601

601 Marschflugkörper: 130

130 Schiffe: 14

Ein zerstörter russischer Panzer steht am Straßenrand, rund 30 Kilometer westlich von Kiew. (Archivfoto) © Michael Brochstein / Zuma Wire / dpa

Ukraine-Krieg-News: Kiew meldet Fortschritt in Cherson - offenbar auch Erfolge in Saporischschja

Update vom 20. Juni, 11 Uhr: Nach ukrainischen Angaben erzielt Kiews Militär in der aktuell von russischen Truppen besetzten Cherson-Region im Süden der Ukraine erste Fortschritte. Demnach sei es ukrainischen Truppen gelungen, russische Soldaten aus ihrer ersten Verteidigungslinie vor Cherson zu vertreiben, erklärte Serhiy Khlan, der Berater des Vorsitzenden der ukrainischen Militärverwaltung von Cherson, gegenüber dem ukrainischen Sender Espreso TV. Zuvor versprach der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung der Südukraine. Khlan zufolge haben sich russische Soldaten in die zweite und dritte Verteidigungslinie zurückgezogen.

Offenbar kämpfen russische Truppen auch in der Region Saporischschja mit Schwierigkeiten, während die ukrainische Seite nach eigenen Angaben nun zu Angriffen übergeht. So erklärte Rodion Kudrjaschow, ein Kommandeur der Asow-Brigade, gegenüber Espreso TV, ukrainische Truppen würden von „aktiver Verteidigung zu offensiven Handlungen“ übergehen. Dabei dränge man „den Feind“ so weit wie möglich zurück, der es schwer habe, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen. In den kommenden Wochen wolle man die russischen Einheiten in der Saporischschja-Region „brechen“, so Kudrjaschow.

Ukraine-Krieg-News: London sieht schwache russische Luftwaffe - Ukraine räumt Verlust von Metjolkine ein

Update vom 20. Juni, 9.45 Uhr: Die Schwierigkeiten Russlands bei seinem Vormarsch in der Ukraine liegen nach britischer Einschätzung auch an den Schwächen seiner Luftwaffe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese einer der wichtigsten Faktoren hinter den sehr begrenzten russischen Erfolgen seien, hieß es vom britischen Verteidigungsministerium. Die Luftstreitkräfte hätten bisher bei ihren Manövern Risiken eher vermieden und keine Lufthoheit erlangen können. Dies habe den Druck auf die russischen Bodentruppen erhöht, die mittlerweile zunehmend erschöpft seien.

Nach Einschätzung der Briten verfügen die Russen zwar über kampffähige Flugzeuge, sind aber nicht entsprechend für moderne Luftwaffeneinsätze ausgebildet. Die russische Ausbildung bei der Luftwaffe habe sich mutmaßlich jahrelang stärker darauf konzentriert, hochrangige Militärs zu beeindrucken als dynamische Einsatzszenarien verschiedener Truppen zu trainieren, hieß es.

Indes räumten ukrainische Behörden den Verlust der Ortschaft Metjolkine, südöstlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Osten des Landes ein. „Die Kontrolle über Metjolkine nahe Sjewjerodonezk ist verloren“, teilte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Ukraine-Krieg-News: Schwere Gefechte im Donbass - Artillerie kommt verstärkt zum Einsatz

Erstmeldung vom 20. Juni: Moskau/München - Im Ukraine-Konflikt spitzen sich die Kämpfe zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und dem ukrainischen Militär um die Kontrolle der Luhansker Großstadt Sjewjerodonezk im Donbass zu. Dabei kommt auf beiden Seiten hauptsächlich Artillerie zum Einsatz.

Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Nach Angaben von Militärexperten reicht allerdings Russlands Überlegenheit bei der Artilleriebewaffnung nicht für die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk aus. Darüber hinaus sehen die Experten einen entscheidenden Fehler Moskaus, der es verhindert, die Ukraine stärker anzugreifen.

Ukraine-Krieg-News: Kampf um Sjewjerodonezk - Putins Artilleriestärke wohl „unzureichend“ für Einnahme

„Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen“, heißt es in der jüngsten Analyse der US-Denkfabrik Institute for the Study of the War (ISW) vom Sonntagabend. Russische Truppen kämpften zwar weiter um die Kontrolle von Sjewjerodonezk, hätten aber wenig Fortschritte am Sonntag gemacht.

Russland dürfte den Experten zufolge weiter versuchen, die ehemalige Großstadt einzukesseln und die dort verbliebenen ukrainischen Kräfte, die sich weitgehend im Chemiewerk Azot verschanzt haben, vom Nachschub abzuriegeln. Allerdings seien derzeit wenig Fortschritte bei diesem Vorhaben zu sehen. Zudem bereite Moskau eine Offensive auf Slowjansk vor. Der Raum Slowjansk-Kramatorsk gilt als Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass-Gebiet.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg-News: Russland behindert eigenen Erfolg - Probleme wegen Bezeichnung als „Spezialoperation“

Nach Einschätzung des ISW behindert Moskau zudem den Erfolg seiner Invasion selbst dadurch, dass es immer noch von einer „militärischen Spezialoperation“ statt von einem Krieg spricht. Das hindere Russland an einer Mobilmachung, um weitere Kräfte zu generieren. Zudem fehle so dem Kreml die rechtliche Handhabe, um Soldaten zu bestrafen, die sich einem Einsatz verweigerten. Bei dieser Beurteilung beruft sich das ISW auch auf das britische Verteidigungsministerium.

Die US-Denkfabrik sprach auch von erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffen im Saporischschja-Raum. Aufgrund der ukrainischen Erfolge sei Russland gezwungen, „Verstärkung in diesen geschwächten Sektor der Frontlinie“ zu schicken. (bb mit dpa)