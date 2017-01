Doppelanschlag auf Hotel in Somalia: 14 Tote

Auto und Lkw explodiert

Mogadischu - Bei zwei Selbstmordanschlägen auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

Der Fahrer eines Autos sprengte sich am Montagmittag (Ortszeit) nach Angaben der Polizei an einem Kontrollpunkt in der Nähe des Hotels in die Luft. Ein Lastwagen fuhr dann durch den zerstörten Kontrollpunkt und explodierte ebenfalls, wie die Somalia-Mission der Afrikanischen Union (AU) per Twitter berichtete. Danach waren Schüsse zu hören.

Das bei westlichen Ausländern, Regierungsangehörigen und AU-Beamten beliebte Peace Hotel nahe dem internationalen Flughafen der Stadt wurde beschädigt. Unter den Todesopfern waren den Angaben zufolge vier Sicherheitskräfte. Es war zunächst unklar, ob auch Menschen im Hotel getötet wurden. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich in ihrem Sender Radio Andalus zu den Anschlägen.

dpa