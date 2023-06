Unerwünschte Migranten: London plant weitere Lastkähne als Quartier

«Mit Mut und Entschlossenheit kann die Regierung dieses Problem lösen», sagte Sunak. «Und wir nutzen jedes Mittel, das uns zur Verfügung steht».jpg © IMAGO/James Veysey/Shutterstock

Trotz internationaler Kritik plant Premierminister Rishi Sunak noch mehr geflüchtete Menschen vorübergehend auf Schiffen zu verteilen.

Dover - Der konservative Premierminister Rishi Sunak kündigte am Montag in Dover an, zwei weitere Lastkähne anzuschaffen und dort insgesamt 1000 Menschen einzuquartieren. Ein erster Kahn soll bald vor dem südenglischen Hafen Portland ankern. «Mit Mut und Entschlossenheit kann die Regierung dieses Problem lösen», sagte Sunak. «Und wir nutzen jedes Mittel, das uns zur Verfügung steht.»

Die britische Regierung will mit scharfen Gesetzen die Einreise von unerwünschten Migranten verhindern. Das Vorhaben kommt nach Ansicht von Kritikern einem Asylverbot gleich: Wer auf unerwünschten Wegen im Vereinigten Königreich ankommt, soll festgehalten und möglichst schnell nach Ruanda oder ein anderes als sicher geltendes Land abgeschoben werden - ohne Rücksicht auf den Flüchtlingsstatus.

Sunak behauptete, sein Plan gegen die von ihm «illegal» genannte Migration funktioniere. Zwischen Januar und Mai sei die Zahl irregulärer Einreisen gefallen - erstmals seit Jahren. Beobachter weisen darauf hin, dass der Rückgang auch auf schlechtes Wetter zurückzuführen sein könnte und üblicherweise in den Sommermonaten mehr Menschen die gefährliche Überfahrt wagen. Mit Albanien gibt es mittlerweile ein Rückführungsabkommen. Von dort kamen vergangenes Jahr besonders viele Migranten. (dpa)