Drama im Landtag: AfD-Mann bricht zusammen - SPD-Politiker rettet ihm das Leben - FDP-Frau half

Es ist glaub ich manchen immer noch nicht klar, das es den meisten bei den Flüchtlingsdebatten nicht um Rassenhass, Ausländerfeindlichkeit geht, sondern allein um die Tatsache, das innerhalb kürzester Zeit über eine Millionen Menschen hier in Deutschland gestrandet sind ( Nationalität völlig wurst) und das führt zu gewaltigen Problemen ( schwierige Integration, da es bei vielen schwer möglich ist nachzuvollziehen ob überhaupt Asyl gewährt werden kann, der ganze Verwaltungsaufwand, Unterbringung,). Es bringt ja nichts, die Leute nur reinzulassen. Die müssen auch eine Perspektive hier haben, sonst geht das natürlich nach hinten los ( gerade bei den jungen Leuten, die vielleicht aus Kriegsgründen, politischer Lage, Armut kaum einen Bildungshintergrund mitbringen mit dem man hier etwas auf die Beine stellen kann oder mithalten kann. Auch Flüchtlinge mit Hochschulabschlüssen haben hier ein Problem, es wird hier oft gar nicht anerkannt. Jemand der in der Heimat als Lehrer gearbeitet hat, kann hier Taxi fahren gehen. Und es ist auch etwas was in dieser Größenordnung, wenn es nicht aufhört nicht mehr zu meistern ist, nicht wegen der Herkunft, Ethnie sondern der Menge. Und wenn soviele Menschen auf einmal kommen, ist es auch schwer mit der Integration da die Leute ja auf genügend Menschen aus der Heimat treffen, mit denen sie sich unterhalten können und dann wieder unter sich bleiben, ist natürlich einfacher schon wegen der Sprachbarriere, ähnlicher Kultur etc. Und dann gibt es Parallelgesellschaften. Ich habe auch genügend Menschen mit Migrationshintergrund im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ich würde denen auch jederzeit helfen, wenn sie in Not sind, verletzt sind etc aber es muss trotzdem etwas passieren, und das sehen übrigens auch viele Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben so.