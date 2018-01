„Drecksloch“-Schriftzug über Trump-Hotel

„Nicht in DC wohnhaft? Schlafplatz benötigt? Probieren Sie unser Drecksloch. Dieser Ort ist ein Drecksloch.“ Das stand am Sonntag laut Videos über dem Eingang des Trump Hotels in Washington.

Washington - Am Donnerstag bezeichnete US-Präsident Donald Trump nach Angaben der Washington Post und New York Times einige afrikanische Länder sowie Haiti als „Drecksloch-Länder“. Die Äußerung fiel angeblich in Zusammenhang mit Beratungen über ein neues Einwanderungsgesetz. Die Quittung erhielt der ehemalige Reality-Star nun am Sonntag, als Aktivisten sein Trump International Hotel in Washington DC mit einer Licht-Projektion „verschönerten“. Über dem Eingang waren die Worte „Nicht in DC wohnhaft? Schlafplatz benötigt? Probieren Sie unser Drecksloch. Dieser Ort ist ein Drecksloch“ zu lesen. Verziert waren die Botschaften mit dem vor allem aus Whatsapp bekannten Misthaufen-Smiley. Donald Trump dürfte über die außergewöhnliche Dekoration wenig amüsiert gewesen sein. Aber vielleicht kennt er ja das Sprichwort: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“

