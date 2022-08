Drei von vier Deutschen wollen laut Umfrage digital mit Behörden kommunizieren

Teilen

Frau am Laptop (Symbolbild) © IMAGO/Eva Blanco

Einer Umfrage zufolge wollen drei von vier Deutschen auf digitalem Weg mit Behörden kommunizieren.

Berlin in Deutschland - Jeder dritte wolle ausschließlich über digitale Wege mit Behörden in Kontakt treten, teilte der Digitalverband Bitkom am Mittwoch zu der Erhebung mit. Weitere 43 Prozent würden digitale oder briefliche Kommunikation bevorzugen. Nur etwa jeder Fünfte besteht auf eine Kommunikation ausschließlich per Post.

Für den Kontakt würden sich 66 Prozent ein persönliches Onlineservicekonto wünschen. 46 Prozent bevorzugen den Kontakt per E-Mail. Knapp ein Fünftel würde Messengerdienste wie Whatsapp oder Telegram dafür benutzen.



"Was in Ländern wie Dänemark eine Selbstverständlichkeit ist, wünschen sich auch die Menschen in Deutschland", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. Den Ämtern erspare das "meterdicke Aktenberge". Für die Umfrage wurden 1004 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt. ald/cfm