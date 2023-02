Bätzing befürwortet Ukraine-Politik der Bundesregierung

Bätzing lobt die Ukraine-Politik der Regierung. © eu-images/IMAGO

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing hat angesichts der unterschiedlichen Auffassungen zu Waffenlieferungen ein Dilemma eingeräumt.

Dresden - «Von daher tragen wir auch mit die Entscheidungen, die die Bundesregierung klug, sehr verhalten, immer in breiter Abstimmung mit ihren Partnern trifft, um die Ukraine auch durch Waffenlieferungen zu unterstützen», sagte er am Montag zum Auftakt der Frühjahrs- Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Dresden. Die Kirche unterstütze das Selbstverteidigungsrecht der von Russland überfallenen Ukraine. Gleichzeitig dürfe man eine Friedensperspektive nicht aus den Augen verlieren.

Zugleich räumte der in Kirchen (Sieg) geborene Bätzing mit Blick auf unterschiedliche Auffassungen zu Waffenlieferungen an die Ukraine ein Dilemma ein. Die katholische Kirche teile die Zerrissenheit in der Gesellschaft. «Es ist ein echtes ethisches Dilemma. Und wir können es nicht auflösen.» Mittlerweile teile er die Furcht mancher, die sagen, die Kriegsrhetorik dürfe nicht zur Normalität werden. Man brauche eine Friedensrhetorik. «Einen Krieg gewinnt niemand, den Frieden müssen wir gewinnen und dafür alles tun. (...) Wir stehen in einem Dilemma und kommen nicht heraus.»

Die Erklärung der Bischöfe vor einem Jahr treffe nach wie vor zu: der Aggression widerstehen, den Frieden gewinnen, die Opfer unterstützen. Dafür stehe die katholische Kirche, sagte Bätzing. Es gelte alles dafür zu tun, damit bald wieder Friede in diesem Land sei. (dpa)