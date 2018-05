Grünen-Mitbegründerin Jutta Ditfurth schockt mit geschmacklosem Tweet zu Dresdner Bombe

Radikale Linke sehen in der Bombardierung Dresdens mit unzähligen Opfern einen Akt der Befreiung. Diese menschenverachtende Denkweise hat hat am deutlichsten die Neuköllner Bezirksverordnete Anne Helm zu Tage gebracht als sie mit entblößten Oberkörper in Dresden posierte, Aufschrift " thank you Bomber-Harris" Allerdings hat alles seinen Preis, wie verschiedene Medien in der Vergangenheit berichteten hat Fr. Helm seitdem Berührungsängste mit einem bestimmten Kreis der Berliner Bevölkerung.