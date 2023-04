„Wie in der Dritten Welt“: Söhne von Donald Trump wüten gegen Staatsanwaltschaft

Von: Lucas Maier

Donald Trump wird angeklagt. Sein Sohn schwingt im TV die Kommunismuskeule und seine Anhänger nutzen Wortwahl aus dem dritten Reich.

New York/München – Eine Grand Jury in Manhattan (New York) beschloss, Donald Trump in „mehr als 30 Punkten“ anzuklagen. Hintergrund ist eine Schweigegeldaffäre, in der der Ex-Präsident die Darstellerin von Erwachsenenfilmen Stormy Daniels dafür bezahlt haben soll, ihre sexuelle Affäre geheim zu halten.

Die Darstellerin hatte die Affäre zuletzt öffentlich gemacht. Trump weist sie von sich. Das ganze soll sich vor den US-Wahlen im Jahr 2016 abgespielt haben, wie die britische Internetzeitung Independent schreibt. Den beiden Söhne des 76-Jährigen, Eric Trump und Donald Trump Jr., ist die Entscheidung der Jury in New York wohl weniger gut bekommen. So wütete Eric Trump über Twitter: „Dies ist ein staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten, wie in der Dritten Welt. Es ist ein opportunistisches Vorgehen gegen einen politischen Gegner in einem Wahlkampfjahr.“

USA: Donald Trump Jr. schwingt Kommunismuskeule im TV

Donald Trump Senior wird am kommenden Dienstag (4. April) vor dem Gericht in New York erwartet, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Die Stadt stellt sich bereits auf massive Proteste der rechtsgerichteten Anhängerschaft des Ex-Präsidenten ein.

Es ist das erste Strafverfahren, dem sich ein ehemaliger Präsident der USA stellen muss. Der älteste Sohn des Republikaners sagt zuletzt in seiner TV-Show, Triggered with Don Jr“, „Lasst uns klar sein Leute, das ist kommunistischer Scheiß, das ist Zeug, das Mao, Stalin, Pol Pot zum Erröten bringen würden.“

Trump angeklagt: Söhne rasten aus, Internet freut sich über KI-generierte Fotos seiner Festnahme. © Hintergrund: Ian Langsdon/dpa; Vordergrund: KI-generiertes Bild von @EliotHiggins (Twitter)

Damit spielt der Trump-Jüngling wohl auf die möglichen Auswirkungen auf die Kandidatur seines Vaters bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 an. Auch andere Persönlichkeiten im rechtspolitischen Spektrum der USA schlagen in diese Kerbe. „Wir müssen gegen die verfassungswidrige Hexenjagd protestieren!“, schrieb beispielsweise die radikale Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die für verschwörungstheoretische Aussagen und rassistische Hetze bekannt ist, auf Twitter.

Trump und seine Anhänger: Faschistische Wortwahl in Aufruf zu Pro-Trump-Protest

Green wird ebenfalls bei den Protesten während des Gerichtstermins in New York erwartet, wie die dpa schreibt. Der Aufruf zu der Demonstration nahe dem Gerichtsgebäude schließt mit den, an Rhetorik aus dem Nationalsozialismus erinnernden Worten, „Das ist der totale Krieg“.

Bereits seit einer Woche gelten aufgrund des Termins, verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in New York. Bisher gab es jedoch nur vereinzelte Protestaktionen mit sehr geringer Teilnehmer:innen-Zahlen.

Handschellen für Trump? Fingerabdrücke muss er in jedem Fall abgeben

Bei dem Termin in New York wird Donald Trump kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Ähnlich wie bei einer Identitätsfeststellung in Deutschland werden dem Ex-Präsidenten dann auch Fingerabdrücke abgenommen und Polizeifotos angefertigt.

Es wird davon ausgegangen, dass Trump am Ende wieder nach Hause gehen kann. Ob Trump dabei Handschellen angelegt bekommen wird, ist derzeit noch unklar. Die Internet-Community erfreute sich kurz nach Bekanntwerden seiner Anklage, an computergenerierten Bildern seiner Festnahme. (Lucas Maier)

Mutmaßlichen Insiderinformationen zufolge soll seine Tochter Ivanka Trump die Kommunikation mit dem Ex-Präsidenten eingestellt haben.