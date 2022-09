Drittes Entlastungspaket für Grüne Einstieg in gerechtere Sozialpolitik

Ricarda Lang © IMAGO/Chris Emil Janssen

Die Grünen sehen das dritte Entlastungspaket als Einstieg in eine gerechtere Sozialpolitik in Deutschland.

Berlin in Deutschland - "Wir gehen jetzt einen Schritt hin in eine gerechtere Gesellschaft, aber wir werden nicht bei einzelnen Maßnahmen stehen bleiben", sagte Parteichefin Ricarda Lang am Montag in Berlin. Es gehe darum, die strukturellen Probleme und Ungerechtigkeiten anzupacken. "Mit diesem Entlastungspaket haben wir dieses Land ein Stück gerechter gemacht."

Lang verwies auf die geplante Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Dies bilde den Grundstein für die Kindergrundsicherung, die in den kommenden Jahren erarbeitet werden solle, sagte die Grünen-Chefin. Sie erwähnte zugleich die vereinbarte Anhebung des Hartz-VI-Regelsatzes um 50 Euro. Das ab dem kommenden Jahr geplante Bürgergeld, das das bisherige Hartz-IV-System ablösen soll, müsse "Teil eines Paradigmenwechsels" sein.



Das von der Bundesregierung geplante Entlastungspaket mit einem Volumen von 65 Milliarden Euro sieht neben den erhöhten Leistungen für Familien und der Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze auch Direktzahlungen für Rentner und Studierende, eine Strompreisbremse für Haushalte und ein Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger vor. Sozialverbände und die Linkspartei kritisieren die Maßnahmen allerdings als unzureichend. jp/pw