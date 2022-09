Lindner will Entlastungspaket ohne zusätzliche Verschuldung finanzieren

Drittes Entlastungspaket: Ifo-Chef Fuest kritisiert "Gießkannen"-Prinzip

ifo-Praesident Prof. Dr. Dr. H.C. Clemens Fuest © IMAGO / Sven Simon

Ifo-Chef Clemens Fuest empfindet das ankündigte dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition als zu wenig zielgenau.

München in Deutschland - Positiv sei, dass die Bundesregierung sich "erkennbar bemüht, Preise und damit Anreize für das Energiesparen wirken zu lassen", sagte der Ökonom der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Allerdings sei die Koalition hier "teils mit der Gießkanne unterwegs".

Nach Ansicht von Fuest gehört die Verlängerung der Umsatzsteuersenkung für die Gastronomie "eigentlich nicht in ein Energiepreise-Entlastungspaket". Die Steuer- und Abgabenbefreiung für eine konzertierte Aktion sei nicht sinnvoll, der Staat sollte die Lohnsetzung den Tarifpartnern überlassen. Die Entlastung bei den Strompreisen komme zudem auch Haushalten mit höheren Einkommen zu Gute, die die Strompreise selbst tragen könnten.



Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm lobte das Entlastungspaket hingegen in einer ersten Reaktion. Die Regierung trage damit "der Tatsache Rechnung, dass die Belastungen durch die aktuelle Krise insbesondere aufgrund der hohen Energiekosten immens sein werden", sagte Grimm der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Das ist richtig so."



Zuschüsse bekämen nun "im Wesentlichen Menschen, die die Härten besonders weniger selbst abfedern können", sagte sie. Die Maßnahmen am Strommarkt und zur Abfederung der besonderen Belastungen der Gaskunden bleiben nach Ansicht der Volkswirtin, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist, aber "noch unkonkret".



Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagte indes eine anhaltende soziale Schieflage. "In diesem Entlastungspaket werden Fehler korrigiert, in dem nun auch Rentner und Studierende berücksichtigt werden", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So sei die geplante Wohngeldreform zum 1. Januar ein "überfälliger Schritt".

Allerdings kritisierte Schneider, dass der Hartz-IV-Regelsatz erst zum Jahresbeginn auf voraussichtlich 500 Euro angehoben werden soll. Zudem sei die Erhöhung "nicht einmal ein Inflationsausgleich und deshalb überhaupt nicht akzeptabel". "Da werden wir Nachbesserungen einfordern müssen." hex/pw

Lindner will Entlastungspaket ohne zusätzliche Verschuldung finanzieren



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ohne zusätzliche Neuverschuldung finanzieren. Der Bundeshaushalt 2023 werde wie geplant die Regeln der Schuldenbremse respektieren, sagte Linder am Sonntag bei der Vorstellung der Koalitionspläne. Für das laufende Jahr sei kein Nachtragshaushalt notwendig. "Diese Maßnahmen finden statt innerhalb der bisherigen Haushaltsplanungen der Bundesregierung", sagte er.

"Sehr wirksame Maßnahmen mit einem sehr großen Hebel sind mit vergleichsweise geringen Belastungen des Bundeshaushalts verbunden", sagte der Finanzminister. In den Bundeshaushalten 2022 und 2023 könnten rund 32 Milliarden Euro für die Entlastungen mobilisiert werden, sagte Lindner. Die Einnahmeentwicklung sowie die "bereits getroffenen Vorsorgen für das Jahr 2023" ließen dies zu.



Hinzu komme dann die geplante Abschöpfung von Gewinnen bei Energiefirmen, die Lindner auf einen zweistelligen Milliardenbetrag bezifferte. Lindner betonte, dass diese Gewinnabschöpfung, mit der eine Strompreisbremse für Bürgerinnen und Bürger finanziert werden solle, "außerhalb des Bundeshaushalts" erfolge. Es handle sich um eine energierechtliche, nicht um eine steuerrechtliche Maßnahme.



Das von der Koalition genannte Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro für das Paket sei eher eine "konservative Schätzung", sagte Lindner. "Möglicherweise liegen wir je nach Entwicklung sogar noch darüber."



SPD-Chefin Saskia Esken wollte derweil nicht ausschließen, dass die Bundesregierung die Schuldenbremse für mögliche weitere Entlastungsmaßnahmen doch noch in Frage stelle. Sollten weitere Entlastungen nötig werden, seien "alle möglichen Maßnahmen, die das Haushaltsrecht und unsere Verfassung auch ermöglichen, vorstellbar, um dann die entsprechende Finanzierung auch zu generieren", sagte sie auf eine entsprechende Frage.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, seine Regierung behalte sich weitere Entlastungsmaßnahmen vor. "Diese Situation, mit der wir konfrontiert sind, wird uns noch länger begleiten", sagte er. "Wir alle sind bereit, immer auch wieder noch neue Schritte in Angriff zu nehmen." Das nun beschlossene Paket sei aber "erstmal ein substanzieller großer Schritt". Zur Finanzierung möglicher weiterer Entlastungen äußerte sich der Kanzler nicht. pw/ilo