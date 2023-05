Russland zahlt „furchtbar hohen Preis“: USA nennen Verlust-Zahl aus Putins Armee im Ukraine-Krieg

Von: Franziska Schwarz

Startet Kiew bald eine Gegenoffensive? Russland bereitet wohl sogar schon eine Teil-Evakuierung vor. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nächster Schlag der Ukraine vor Offensive? „Sprengsatz“ lässt Zug in Russland entgleisen

Fehlende Strukturen im Militär ? Experten bescheinigen Wladimir Putin falsche Entscheidungen

im ? Experten bescheinigen Wladimir Putin falsche Entscheidungen Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht immer unabhängig überprüfen.

Update vom 1. Mai, 22.35 Uhr: Im Ukraine-Krieg und insbesondere in der Schlacht um Bachmut sind nach US-Angaben seit Dezember mehr als 20.000 russische Kämpfer getötet und 80.000 weitere verletzt worden. Etwa die Hälfte der Toten habe der Söldnergruppe Wagner angehört, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen. Viele der Söldner seien frühere Häftlinge gewesen, die schlecht ausgebildet und ohne ausreichende militärische Führung in den Krieg geschickt worden seien.

„Russlands Versuch einer Offensive im Donbass, weitgehend über Bachmut, ist gescheitert“, sagte Kirby. „Russland ist es nicht gelungen, wirklich strategisch wichtiges Territorium zu erobern.“ Dabei zahle Russland einen „furchtbar, furchtbar hohen Preis“. Russische Einheiten und die ukrainische Armee liefern sich schon seit Monaten erbitterte Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut. Angaben zu Verlusten auf ukrainischer Seite machte Kirby nicht. Die Ukraine müsse selbst entscheiden, ob sie Angaben zu toten und verletzten Soldaten mache, sagte er. „Sie sind hier die Opfer. Und Russland ist der Angreifer.“

Ukraine-Krieg: Vorbereitungen für Frühjahrsoffensive offenbar „in der Endphase“

Update vom 1. Mai, 18.58 Uhr: Die Vorbereitungen der Ukraine für die erwartete Frühjahrsoffensive sind nach Worten von Verteidigungsminister Olexij Resnikow „in der Endphase“. „Ich glaube an sie“, sagte er am Montag im Staatsfernsehen. „Es ist viel für ihren Erfolg getan worden.“

„Ich glaube, dass wir ab heute auf die Zielgerade einbiegen und sagen können: Ja, alles ist bereit“, betonte Resnikow. „Und dann werden der Generalstab, der Oberbefehlshaber und sein Team auf der Grundlage der Entscheidung und des Verständnisses der Lage auf dem Schlachtfeld entscheiden, wie, wo und wann“, sagte der Minister.

Nach der Rückeroberung der besetzten Gebiete durch seine Truppen setzt Resnikow auf eine Verurteilung der politischen und militärischen Führung Russlands. „Es muss ein Urteil eines internationalen Tribunals für die militärischen Verbrecher des Kreml und dieser Mafia-Bande geben“, forderte er. Kremlchef Wladimir Putin „und sein Umfeld müssen sitzen“. Eine Verurteilung wäre das wichtigste Signal für alle Nachfolger und Nachkommen in Russland: „Denkt nicht an Rache.“ Vielmehr müsse sich in Russland die Führung grundlegend ändern, damit normale Menschen in einer zivilisierten Welt leben könnten, sagte er weiter.

Update vom 1. Mai, 17.16 Uhr: Russland bereitet offenbar die Evakuierung der besetzten Gebiete in der ukrainischen Region Saporischschja vor. Das berichtet unter anderem Ukrinform unter Berufung auf die Webseite des „Zentrums des Nationalen Widerstands“. Hier heißt es unter Berufung auf Untergrundinformationen: „Die Besatzungsverwaltungen haben Evakuierungspläne erstellt.“ Demnach bereitet Russland die Evakuierung von Arbeitern und ihren Familien vor. „Außerdem werden Anweisungen zur Vernichtung von Dokumenten und Geräten verteilt.“

Dies könnte eine Vorbereitung auf die offenbar näherrückende Gegenoffensive der Ukraine sein. Putins Armee baut in anderen besetzten Gebieten nach aktuellen Meldungen große Verteidigungsanlagen. Dennoch warnt Wagner-Chef Prigoschin vor einer möglichen „Tragödie“ für Russland, da dem Land Ausrüstung fehlen würde, um der Offensive standzuhalten.

Ukrainische Einheiten üben offensive Aktionen in der Region Saporischja. (Foto vom 28. April) © IMAGO/Dmytro Smolienko

Nächster Schlag der Ukraine vor Offensive? „Sprengsatz“ lässt Zug in Russland entgleisen

Update vom 1. Mai, 15.20 Uhr: In Russland ist nach Angaben der Behörden nahe der Grenze zur Ukraine ein Güterzug durch einen „Sprengsatz“ entgleist. Es habe keine Opfer gegeben, teilte der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, im Onlinedienst Telegram mit. Der Gouverneur der nördlichen Region Leningrad, Alexander Drosdenko, erklärte, dort seien Stromleitungen durch einen „Sprengsatz“ in die Luft gejagt worden.

Die staatliche russische Eisenbahngesellschaft erklärte, die Lokomotive habe Feuer gefangen und sei entgleist. Daraufhin seien auch sieben Waggons entgleist. Während der mehr als ein Jahr andauernden russischen Offensive in der Ukraine gab es bereits mehrfach Berichte über Sabotageakte auf Eisenbahnen in Russland und Belarus, das mit Moskau verbündet ist.

Im Fall der laut Drosdenko in der Region Leningrad zerstörten Stromleitungen leitete der Inlandsgeheimdienst FSB dem Gouverneur zufolge ein Strafverfahren wegen „Sabotage“ ein.

Ukraine-Krieg: Russland errichtet laut London starke Verteidigungsanlagen

Update vom 1. Mai, 13.09 Uhr: Das regelmäßige Ukraine-Krieg-Update aus Großbritannien findet weltweit Beachtung. Seit Beginn der Gefechte veröffentlicht das Verteidigungsministerium in London Informationen zum Kriegsverlauf – unter Berufung auf seine Geheimdienste.

Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium nun mit. Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“

Ukraine-Krieg: Prigoschin warnt vor „Tragödie“ für Russland

Erstmeldung vom 1. Mai: Kiew – Jewgeni Prigoschin rechnet bereits mit einer „Tragödie“ für Russland. Der Wagner-Chef sagte in einem am Sonntag (30. April) veröffentlichten Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow, er rechne Mitte Mai mit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. „Diese Gegenoffensive könnte zu einer Tragödie für unser Land werden“, fügte er hinzu.

Prigoschin ist ein Verbündeter von Kreml-Chef Wladimir Putin, liefert sich aber einen Machtkampf mit dem russischen Verteidigungsministerium und der Armeespitze. In der Ukraine ist die Wagner-Gruppe derzeit in erster Linie an der Schlacht um Bachmut beteiligt. Die Kämpfe um die Stadt im Osten der Ukraine dauern seit Monaten an.

Ukraine-Krieg: Putin hat sein Militär laut Experten „zersplittert“

Die Entscheidung Putins, „ohne eine klare und doktrinäre Kommandostruktur in die Ukraine einzumarschieren“ beeinträchtigt nun die russischen Soldaten im Kriegsgebiet. Das analysierte nun das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). „Putins regelmäßige Befehlswechsel haben zu einem zunehmend zersplitterten russischen Militär und unorganisierten Befehlsstrukturen geführt“, schreiben die Militärexperten.

Ein „kohärenter“ Feldzug sei so nicht möglich. Zwar seien unterschiedliche Gruppierungen innerhalb des russischen Militärs keine Seltenheit, meinten sie, die aktuelle Dynamik sei jedoch „ungewöhnlich“.

Aufnahme vom 27. April: Putin besichtigt einen Industriepark in Moskau. © Artem Geodakyan/Sputnik/AFP

Ukraine-Krieg: Zug nach Sprengung nahe der Grenze zur Ukraine entgleist

Im russischen Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Güterzug nach einer Schienensprengung entgleist. Verletzte gebe es keine. Der Verkehr auf der Strecke sei vorläufig stillgelegt. Medienberichten zufolge hatte der Zug Öl- und Holzprodukte geladen.

Erst am Wochenende war ein Treibstofflager in Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim durch eine Drohnenattacke in Brand geraten. Die Angriffe auf die Nachschublinien der Russen dienen Beobachtern zufolge als Vorbereitung auf eine baldige Gegenoffensive. (frs mit Material der dpa)