„Was immer nötig ist“ - Drohnenhersteller aus Bayern eröffnet Zentrum in Ukraine

Von: Marcus Giebel

Unbemanntes Flugobjekt: Die Ukraine bringt im Krieg mit Russland immer wieder Drohnen in die Luft. (Symbolbild) © IMAGO / ZUMA Wire

Die Ukraine bekommt im Krieg mit Russland ihre bislang größte Lieferung von Drohnen aus Bayern. Der Hersteller zieht nun sogar ins vom Krieg erschütterte Land.

Gilching – Drohnen spielen im Ukraine-Krieg eine herausgehobene Rolle. Ob für die Spionage des Feindes oder für Angriffe aus der Luft oder auch zu Wasser, wie jüngst ein Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums offenbarte. Der Vorteil: Beim Einsatz von unbemannten Drohnen werden die eigenen Einheiten keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, während der Gegenseite beträchtlicher Schaden zugefügt werden kann.

Die Ukraine vertraut bei der Auseinandersetzung mit Russland auch auf Drohnen made in Germany. Von der oberbayerischen Firma Quantum Systems. Erst Ende Mai hatte das Unternehmen aus Gilching nach eigenen Angaben eine Bestellung von 300 Vector-Aufklärungsdrohnen vom Verteidigungsministerium in Kiew erhalten. Gefördert wurde die Lieferung demnach von der Bundesregierung. Es war die dritte, nachdem im Januar bereits 105 und im August 2022 zunächst 33 der unbemannten Drohnen geordert worden waren.

Ukraine bekommt Drohnen aus Bayern: „Helfen bei der Verteidigung des Landes“

Nun aber geht Quantum Systems noch einen Schritt weiter. Wie das Unternehmen in der Mitteilung über die jüngste Lieferung verriet, hat es in der Ukraine ein Zentrum eröffnet. So sollen vor Ort Trainings für die Bedienung der Drohnen abgehalten werden. Ebenso geht es um deren Wartung, auch Ersatzteile und Reparaturen sollen angeboten werden. Über den genauen Ort der Niederlassung schweigt sich Quantum Systems wenig überraschend aus – schließlich ist in der Ukraine nichts und niemand vor den russischen Raketen sicher.

„Quantum Systems unterstützt die Ukraine und ihre Demokratie entschieden und wir sind entschlossen, bei der Verteidigung des Landes zu helfen – was auch immer dafür nötig ist“, wird CEO Florian Seibel auf der komplett in Englisch gehaltenen Website zitiert. Das Vertrauen des ukrainischen Verteidigungsministeriums in die Systeme sei von enormer Bedeutung. Und: „Wir haben das Privileg, zur Verteidigung der Ukraine beizutragen, und sind weiterhin bestrebt, überlegene Systeme für ihre Streitkräfte zu liefern.“

Drohne wartet auf ihren Einsatz: Mit diesen Flugobjekten deckt die Ukraine russische Stellungen auf. (Symbolbild) © IMAGO / Pacific Press Agency

Quantum Systems liefert Drohnen an Ukraine: Bis zu 72 km/h schnell und drei Stunden Stromversorgung

Quantum Systems wurde im Jahr 2015 gegründet und ist nach eigenen Angaben führend bei der Entwicklung unbemannter Flugsysteme. Die Drohnen würden Geschwindigkeiten von 72 km/h erreichen und seien im Ukraine-Krieg bereits ausgiebig zum Einsatz gekommen. Mit ihrer Hilfe könnten die Streitkräfte im Auftrag Kiews schnell Informationen sammeln und sich einen strategischen Vorteil verschaffen. Auch bei der von Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigten Gegenoffensive sollen Drohnen eine zentrale Rolle spielen.

Weiter betont das Unternehmen die Funktionsweise der Drohnen, die auch selbständig wichtige Live-Daten sammeln, sodass der Pilot nicht ununterbrochen mit der Videoüberwachung beschäftigt sei. Objekte würden automatisch identifiziert und wichtige Informationen direkt übermittelt werden. Die Stromversorgung über einen selbstwärmenden Akku sei während des Einsatzes für zwei bis drei Stunden gesichert. (mg)