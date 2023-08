Kiew überrascht russische Truppen wohl mit großangelegter Operation – Einheiten überqueren den Dnipro

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

In Pokrowsk sterben Zivilisten – und der Kreml stützt seine Macht wohl zunehmend auf die Nationalgarde. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 8. August, 22.50 Uhr: Der von Russland eingesetzte Bürgermeister von Donezk, Alexei Kulemzin, beschuldigt die Ukraine, die Stadt Donezk bombardiert zu haben. Dabei seien am Dienstag drei Menschen getötet worden, schreibt Kulemzin in einem Social-Media-Beitrag. Zehn Menschen seien verletzt worden, darunter ein 2012 geborener Junge. Zudem sei in mehreren Stadtbezirken eine Reihe von Gebäuden beschädigt worden, darunter eine Bushaltestelle, ein Krankenhaus, ein Geschäft und einige Wohngebäude.

Krieg in der Ukraine: Kiew überrascht russische Truppen wohl mit großangelegter Operation

Update vom 8. August, 21.59 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine ist die Zahl der Opfer gestiegen. Stand Dienstagnachmittag kamen dabei mindestens sieben Menschen ums Leben, mehr als 80 weitere wurden verletzt. Auch Sicherheits- und Rettungskräfte, die nach der ersten Attacke zu Hilfe geeilt waren, sind demnach unter den Opfern des Doppelangriffs.

Update vom 8. August, 20.56 Uhr: Der ukrainischen Armee soll eine großangelegte Lande-Operation geglückt sein. Das berichtet die Bild. Demnach hätten am Dienstagmorgen an mehreren Stellen ukrainische Einheiten den Fluss Dnipro überquert und die russischen Truppen völlig überrascht. Die russischen Besatzer sollten getestet werden, im Idealfall ein Brückenkopf nur 90 Kilometer der Krim errichtet werden.

Kriegsblogger der russischen Gruppe „Rybar“ bestätigten den ukrainischen Vormarsch am Nachmittag: „In der Nacht erreichten sieben ukrainische Boote das andere Ufer, nachdem sie eine Nebelwand westlich des Ortes Kosatschi Laheri erzeugt hatten.“ Und weiter: „Die feindlichen Gruppen griffen von der Flanke her an. Der Überraschungseffekt und unsere verzögerte Reaktion ermöglichten es den Ukrainern, anzulanden und ungehindert auf Kosatschi Laheri vorzustoßen.“

Der von Russland eingesetzte Gouverneur in der Region Cherson, Wladimir Saldo, dementierte die ukrainischen Erfolge. Ihre Boote seien „zerstört“ worden. Doch selbst russische Militärblogger glaubten ihm nicht. Auf Telegram schrieb die Blogger-Gruppe „Osetin“: „Genosse Saldo, lügen Sie die Menschen nicht an.“

Krieg in der Ukraine: Kiew erwartet „Eskalation“ der Raketenangriffe im Herbst

Update vom 8. August, 20.00 Uhr: Der ukrainische Luftwaffensprecher Juri Ignat erwartet eine „Eskalation“ russischer Raketenangriffe im Herbst. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Ignat zufolge hat das russische Militär ein großes Arsenal an Raketen gesammelt und könnte dies im Herbst großflächig einsetzen. Daher benötige die Ukraine nun noch mehr Luftabwehrraketen von verbündeten Ländern. Bei den Angriffen der letzten Monate habe die Ukraine bereits ein Großteil verfügbarer Abwehrraketen aufgebraucht.

Update vom 8. August, 16.30 Uhr: Die Sprecherin der südlichen Kampfgruppe des ukrainischen Militärs, Natalia Humenjuk, hat laut der Nachrichtenagentur Unian im ukrainischen Fernsehen von einer „Panik“ russischer Seestreitkräfte im Schwarzen Meer gesprochen. Infolge der aufeinanderfolgenden Angriffe auf russische Schiffe mit ukrainischen Seedrohnen herrscht ihr zufolge Besorgnis bei der russischen Flotte. „Sie evakuieren Gebiete, die sie früher für sicher hielten und verteilen ihre Schiffe auf ein größeres Gebiet“, zitierte Unian die Sprecherin. Aktuell würden sich 10 russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer aufhalten.

Der Sprecher der ukrainischen Seestreitkräfte, Dimitri Pletenschuk, gab an, es gebe derzeit keine genaueren Informationen zum Schicksal des russischen Landungsschiffes Olenegorskij Gornjak. Das Schiff wurde am 4. August von einer ukrainischen Seedrohne mit 450 Kilogramm Sprengstoff getroffen und schwer beschädigt. Eigentlich gehöre das Schiff der nördlichen Flotte der russischen Marine an, betonte Pletenschuk laut Unian. Moskau habe das Schiff jedoch zu Beginn der Invasion ins Schwarze Meer verlegt, um Landungsoperationen an ukrainischen Küsten durchführen zu können.

Verheerender Schlag in der Ukraine: Fast 100 Tote und Verletzte - Russland rechtfertigt Angriff

Update vom 8. August, 14.45 Uhr: Russland hat indirekt den blutigen Angriff auf ein Hotel und Wohngebäude in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk gerechtfertigt. Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums dort einen Befehlsstand getroffen. Diese Darstellung ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Unterdessen ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Mit Stand Dienstagmittag zählten die Behörden sieben Tote und 88 Verletzte, wie der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, mitteilte. Unter den Opfern sind den Angaben zufolge neben Zivilisten auch viele Polizisten und Rettungskräfte. Sie gerieten demnach bei dem zweiten Angriff unter Beschuss, als sie gerade dabei waren, nach dem ersten Einschlag vor Ort zu helfen. Laut Kyrylenko wurden ein Dutzend Hochhäuser sowie ein Hotel, Apotheken, Geschäfte und Cafés beschädigt.

Retter in Pokrowsk am Montag bei der Arbeit. Mehrere Helfer wurden nach ukrainischen Angaben bei weiterem Beschuss verletzt, einer getötet. © IMAGO / UPI Photo

Anschlagsserie auf Putins Militärbüros: Russland beschuldigt die Ukraine

Update vom 8. August, 13.08 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, Russen zu Brandstiftungen in Rekrutierungsbüros des russischen Militärs angestiftet zu haben. „Alle diese Verbrechen wurden von russischen Staatsbürgern verübt, die telefonischen ‚Anweisungen‘ aus der Ukraine folgten“, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Von der Ukraine beauftragte Personen hätten sich am Telefon als Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden oder Bankmitarbeiter ausgegeben und Russen gezwungen, „Verbrechen zu begehen“.

Seit Russlands Präsident Wladimir Putin vergangenes Jahr Truppen in die Ukraine entsandt hat, sind in Russland zahlreiche Rekrutierungsbüros angegriffen worden. Öffentliche Kritik an Moskaus Offensive in der Ukraine ist in Russland verboten.

Das Büro des Generalstaatsanwalts führte die Angriffe auf das „erfolgreiche Vorrücken der russischen Streitkräfte“ in der Ukraine zurück. Das russische Innenministerium teilte derweil mit, es habe in den vergangenen Tagen einen „steilen“ Anstieg von Brandanschlägen auf Rekrutierungsbüros gegeben. Telefonbetrüger nähmen dabei vorwiegend „ältere“ Russen ins Visier. Das Innenministerium bekräftigte, dass Angriffe auf militärische Rekrutierungsbüros schwere Straftaten seien und mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft würden.

Angriff in Pokrowsk: Ukraine meldet mindestens sieben Tote

Update vom 8. August, 11.35 Uhr: In Pokrowsk ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. 67 weitere Menschen seien verletzt worden, unter ihnen 29 Polizisten und sieben Mitarbeiter der Rettungskräfte, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko.

Im Abstand von 40 Minuten waren am Montag (7. August) zwei Raketen in Prokowsk eingeschlagen und hatten Wohnhäuser, ein Hotel, Geschäfte und Amtsgebäude beschädigt, so die Militärverwaltung der Region Donezk. Pokrowsk liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich der von Russland kontrollierten ukrainischen Stadt Donezk und etwa 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Vor dem Ukraine-Krieg wohnten rund 60.000 Menschen in der Stadt.

Russland meldete am Montag einen Vorstoß in Richtung der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw. Dabei seien russische Truppen innerhalb von drei Tagen auf einem elf Kilometer langen Frontabschnitt drei Kilometer weit vorgedrungen. Kupjansk liegt 150 Kilometer von Prokowsk entfernt und nur etwa 50 Kilometer vor der russischen Grenze. Die Ukraine hatte Mitte Juli eingeräumt, ihre Truppen seien in der Region Kupjansk „in der Defensive“.

Geheimdienstbericht: Putin setzt im Ukraine-Krieg zunehmend auf Nationalgarde

Update vom 8. August, 9.40 Uhr: Die russische Führung um Wladimir Putin setzt zum Machterhalt zunehmend auf eine Aufrüstung der Nationalgarde (Rosgwardija), schätzen britische Geheimdienste. Putin habe jüngst ein Gesetz unterzeichnet, dass die direkt ihm unterstellte Truppe mit schwerem Kampfgerät ausgestattet werden darf.

„Der Schritt deutet darauf hin, dass der Kreml die Ausrüstung der Rosgwardija als eine der Schlüsselorganisationen zur Gewährleistung der Sicherheit des Regimes verstärkt“, teilte das britische Verteidigungsministerium jetzt mit. Nach der Meuterei der Wagner-Gruppe in Russland hatte Rosgwardija-Chef Viktor Solotow, ein Vertrauter von Putin, Panzer und schwere Waffen mit großer Reichweite gefordert.

„Trotz Solotows Behauptung, dass seine Truppe während der Meuterei ‚hervorragend‘ reagiert habe, gibt es keine Beweise dafür, dass Rosgwardija wirksame Maßnahmen gegen Wagner ergriffen hätte“, hieß es in London. Dabei sei ein Aufstand „genau die Art von Bedrohung der inneren Sicherheit, zu deren Unterdrückung sie geschaffen wurde“.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Selenskyj verkündet Vorstoß in Bachmut

Update vom 8. August, 8.01 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive an der Front in Bachmut verkündet. „Was die Front betrifft, möchte ich insbesondere die Bachmut-Front erwähnen“, zitierte die Ukrainska Pravda den ukrainischen Präsidenten aus seiner jüngsten abendlichen Videoansprache. Es habe „entscheidende Erfolge“ gegen die russischen Besatzer gegeben. Unabhängig verifizieren ließen sich Selenskyjs Aussagen zunächst nicht.

Zuvor meldete die Ukraine bereits Vorstöße in Bachmut. Kremlchef Wladimir Putin hatte entsprechende Berichte zurückgewiesen. „Natürlich wurde der Feind überall gestoppt und zurückgedrängt“, sagte er Ende Juli. Russische Truppen hatten Bachmut nach äußerst verlustreichen Kämpfen vor wenigen Monaten erobert. Sie halten die Stadt, die vor Beginn des russischen Angriffskriegs rund 70.000 Einwohner zählte, seitdem besetzt. Im Zuge ihrer Gegenoffensive will die ukrainische Armee nun okkupierte Gebiete befreien.

Update vom 7. August, 22.15 Uhr: Fünf Menschen sollen bei russischen Angriffen auf ein Wohngebäude in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk ums Leben gekommen sein. Das berichtete der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram. Demzufolge wurden 31 Menschen verletzt, darunter ein Kind. Zunächst seien vier zivile Opfer zu beklagen gewesen, bei einer zweiten Attacke starb dann ein hochrangiger Vertreter der Rettungsdienste in der Region Donezk.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach davon, ein „gewöhnliches Wohnhaus“ sei getroffen worden. Laut Pawlo Kyrylenko, dem Gouverneur der Region Donezk, wurden zwei Wohnhäuser, ein Hotel, Cateringunternehmen, Geschäfte und Verwaltungsgebäude beschädigt.

Selenskyj sagte zudem: „Wir müssen den russischen Terror stoppen.“ Und: „Jeder in der Welt, der der Ukraine hilft, wird zusammen mit uns die Terroristen besiegen. Russland wird für alles verantwortlich sein, was es in diesem schrecklichen Krieg getan hat.“

Update vom 7. August, 19.05 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben entlang der Front bei Kupjansk im Nordosten der Ukraine Geländegewinne verbuchen können. In den „vergangenen drei Tagen“ seien russische Soldaten auf einer Länge von elf Kilometern „drei Kilometer tief in die Verteidigung des Feindes“ eingedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag. Die Armee habe ihre Lage entlang der dortigen Front verbessert und schlage weiter ukrainische Gegenangriffe zurück.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten das Gebiet um die Stadt Kupjansk in der Region Charkiw im vergangenen September von Russland zurückerobert. Russland intensiviert seit einigen Wochen seine Angriffe in der Gegend aufs Neue.

Ukraine-Krieg: Hat Russland chemische Waffen eingesetzt?

Update vom 7. August, 16.55 Uhr: Russland soll in der Region Saporischschja chemische Waffen eingesetzt haben. Das behauptet der ukrainische Kommandeur Oleksandr Tarnavsky in einer Telegram-Nachricht, wie der Spiegel berichtet. „Der Feind setzt unter Verletzung aller Konventionen weiterhin chemische Munition ein“, schireb er demnach. Es soll sich bei dem chemischen Kampfstoff um Chlorpikrin handeln. Niemand sei verletzt worden. Moskau hat die Vorwürfe bisher weder dementiert noch bestätigt.

Update vom 7. August, 15.20 Uhr: Der ukrainische Generalstab verkündete eine makabre Meldung über russische Verluste. Demnach seien in der von Russland besetzten Stadt Tschaplynka in der Oblast Cherson zwei Lastwagen voller Leichen russischer Soldaten angekommen, die in das örtliche Leichenschauhaus gebracht wurden. „Der Feind erleidet weiterhin große Verluste, die er mit allen Mitteln zu verbergen versucht“, heißt es dazu in einem Facebook-Posting. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben allerdings nicht.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf russischen Tanker vor Krim

Erstmeldung vom 7. August: Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte greifen im Ukraine-Krieg allem Anschein nach vermehrt Ziele im Schwarzen Meer an. Damit soll der Nachschub der russischen Angreifer gestoppt werden, schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). In der Nacht zum Samstag (5. August) zum Beispiel war der russische Tanker „SIG“ vor der Krim schwer beschädigt worden.

Der Angriff auf den russischen Öltanker SIG sei ein „erfolgreicher Spezialeinsatz“, hieß es aus ukrainischen Sicherheitskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dabei seien eine Marinedrohne und Sprengstoff zum Einsatz gekommen. Das Schiff sei „gut mit Treibstoff beladen gewesen, sodass das ‚Feuerwerk‘ von Weitem gesehen werden konnte“, hieß es.

Der Tanker soll auch das russische Militär mit Treibstoff versorgt haben. Das Schiff schwimme aber noch, hieß es auf russischer Seite weiter. Eine Ölsperre sei um ihn herum errichtet worden, die Reparatur werde vorbereitet. Der Chemikalientanker ist von den USA mit Sanktionen belegt.

Russisches Kriegsschiff im Ukraine-Krieg unter Beschuss – „Terrorattacke“

Erst am Freitag hatte die Ukraine gemeldet, dass das russische Kriegsschiff „Olenegorsk Gornjak“ das Ziel einer nächtlichen Drohnenattacke in Noworossijsk geworden sei. Es war der erste derartige Angriff auf den russischen Marinestützpunkt seit Kriegsbeginn. Bilder zeigten das Landungsschiff in geneigter Lage. Auch kriegsbefürwortende russische Militärblogger schrieben von Beschädigungen des Schiffes.

Noworossijsk ist ein wichtiger Hafen für Öltanker und liegt am Ende einer etwa 1500 Kilometer langen Pipeline, die Öl aus Kasachstan und mehreren russischen Regionen liefert. Das russische Außenministerium verurteilte den Angriff auf die SIG als „Terrorattacke“. Das schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Telegram.

Nach dem jüngsten ukrainischen Beschuss russisch kontrollierter Brücken zwischen der Krim und Cherson sieht das ISW Russlands Militärtransporte in der Region erschwert. Die russischen Truppen im besetzten Teil Chersons erhalten den Nachschub vor allem auch über die von Russland schon 2014 annektierte Krim. Der Straßen- und Schienenverkehr lief dort aber weiter. (mit Agenturmaterial)