Leopard-Debakel: Ukraine läuft mit West-Panzern reihenweise in Russen-Fallen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die Ukraine erleidet bei ihrer Gegenoffensive bei Saporischschja wohl schwerste Verluste. Videos zeigen zerstörte und von Russland erbeutete West-Panzer.

München/Tokmak/Saporischschja – Die Quelle ist mit Vorsicht zu genießen. Dennoch liefert sie offenbar authentisches Bildmaterial unmittelbar von den Frontlinien des Ukraine-Kriegs. Einer dieser Frontabschnitte verläuft derzeit bei Tokmak in der zwischen ukrainischen Streitkräften und der Besatzungsarmee Russlands schwer umkämpften Region Saporischschja.

Ukrainische Gegenoffensive: Kiew erleidet offenbar schwere Verluste an westlichen Panzern

Gleich mehrere auf Twitter geteilte Videos zeigen, wie die ukrainische Armee dort bei nur einem Vorstoß einen modernen Leopard-2-A6 aus deutscher Produktion sowie mindestens fünf US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer, zwei oder drei gepanzerte US-amerikanische Truppentransporter MaxxPro sowie einen Minenräumpanzer sowjetischer Bauart verloren hat.

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrem Vormarsch in den weitläufigen Ebenen zwischen den Großstädten Saporischschja, Donezk im Donbass und Melitopol am Asowschen Meer offenkundig mit vier großen Problemen zu kämpfen. Offenbar schwerste Verluste inklusive.

Kurz vor dem Einschlag: Ein russisches Video soll die Zerstörung eines Leopard-2-Panzers der Ukraine zeigen. © Screenshot Twitter@ZentraleV

Ukrainische Gegenoffensive: Soll russische Armee bei Saporischschja eingekesselt werden?

Dort geht es ihnen, darauf lassen verschiedene Stoßrichtungen der Offensive deuten, wohl darum, die russischen Truppen am Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja einzukreisen und dieses wieder unter Kontrolle zu bringen. Das erste große Problem sind aber großflächig angelegte Minenfelder der Russen. Im beschriebenen Fall sind die Ukrainer mit ihren Panzern mitten in ein solches Minenfeld gefahren. So wie es aussieht, haben sie daraufhin fluchtartig die vom Westen gelieferten Militärfahrzeuge verlassen und diese einfach stehen gelassen.

Darauf weisen etwa Videos hin, die von pro-russischen Quellen auf Telegram veröffentlicht wurden. Auf einem Video, das unter anderem direkt vom Telegram-Account des russischen Verteidigungsministeriums verbreitet wurde, ist zu sehen, wie russische Soldaten zu den Panzern sowie Truppentransportern der ukrainischen Armee laufen und Munition einsammeln. Das Video wurde bei Twitter reihenweise geteilt (siehe unten). Bei einem Bradley-Schützenpanzer läuft noch der Motor. Und der „Leo“ ist klar und deutlich als solcher zu erkennen. „Das sind nun unsere Trophäen“, schrieb das russische Ministerium zum Post.

Ukrainische Gegenoffensive: Schwere Verluste bei Saporischschja und Tokmak

Offenbar gingen die Panzer der ukrainischen Armee nicht in unmittelbaren Kampfhandlungen verloren. Die Berichte über schwere Verluste an westlichen Gerät mehren sich indes täglich. Laut Analyse-Portal „ORYX“ verlor angeblich einzig die 47. Brigade „Magura“ der ukrainischen Armee sieben Leopard-2-Panzer und 17 Schützenpanzer Bradley, während ein Militärexperte dennoch mit einem bevorstehenden Großangriff der Ukraine an einem Frontabschnitt rechnet und die Sprengung des Kachowka-Staudamms die Gegenoffensive bei Cherson im äußersten Süden des Landes ausbremste. Markant: Laut Süddeutsche Zeitung (SZ) verfügen die Streitkräfte Kiews insgesamt nur über 21 der modernen „Leos“.

Fehlt auf offenem Feld schlicht die Luftunterstützung? Das könnte das zweite große Problem der Ukraine sein. Russische Quellen behaupteten, Panzer der Ukrainer angeblich erfolgreich mit Kampfhubschraubern Kamow Ka-52 zu bekämpfen. Auffällig: Manche der eingangs beschriebenen Panzer stehen offenbar kaum versehrt auf dem Feld herum. Und noch was fällt auf. Russische Quellen teilten ein Video, das weitere Drohnenaufnahmen der russischen Seite zeigen soll. Demnach wurde der ukrainische Trupp minutenlang ungestört beobachtet. Die SZ analysiert, dass die russische Drohnenaufklärung wohl deutlich effizienter funktioniere als zu Beginn des Krieges - die dritte Herausforderung für die Ukrainer.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Gegenoffensive: Russen verteidigen sich mit Minen und Lancet-Kamikaze-Drohnen

Eine weitere Drohnenaufnahme von den Schlachtfeldern bei Saporischschja soll ein viertes großes Problem für die vorrückenden Ukrainer dokumentieren. So soll zu sehen sein, wie eine russische Lancet-Kamikaze-Drohne in einem bereitgestellten Leopard-2-Kampfpanzer der Ukraine einschlägt. Die Aufnahmen, die ebenfalls auf Telegram verbreitet wurden, lassen sich nicht unabhängig verifizieren, wirken aber zumindest echt, da der Panzer aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird, ehe es offenbar zum Einschlag und zu einer Explosion kommt. Ob sich Soldaten in dem Panzer befanden, oder auch dieser abgestellt war, geht aus dem Video nicht hervor.

Im Verlauf des Dienstags (13. Juni) wurde ferner bekannt, dass die 33. Panzerbrigade der ukrainischen Armee wohl auf einen Schlag drei von Finnland gelieferte Minenräumpanzer vom Typ Leopard-2R eingebüßt hat. Fotos sollen zeigen, wie auch sie in ein mutmaßlich russisches Minenfeld gefahren sind.

Gegenoffensive gegen russische Armee: Ukrainer agieren mit kleineren Einheiten

Laut SZ agieren die Ukrainer derzeit noch mit kleineren Gruppierungen gepanzerter Fahrzeuge aus ein bis zwei Kampfpanzern, Minenräumern und einer Handvoll Schützenpanzer, um hinter der russischen Kontaktlinie Stellungen für Angriffe auf die Hauptverteidigungslinie Moskaus auszukundschaften. Offenbar gelingt das bei Saporischschja aber noch ganz und gar nicht. (pm)