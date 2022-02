Droht in Europa ein Krieg? So gefährlich ist der Ukraine-Konflikt wirklich

Ukrainische Soldaten stehen zusammen und rauchen. Der Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze sorgt im Westen seit Wochen für Ängste vor einem möglichen Angriff Moskaus auf die Ukraine, was der Kreml dementiert. © Vadim Ghirda/dpa

Könnte der Ukraine-Konflikt eskalieren? Das befürchten derzeit die USA und fordern Landsleute auf, das Land zu verlassen. Für die EU droht eine ganz andere Gefahr.

Moskau/Kiew – Seit Wochen werden unentwegt weitere russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine scheint immer heißer zu werden. Inmitten der angespannten Lage und den diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation proben Russland und Belarus derzeit den militärischen Ernstfall – der Westen ist in Alarmbereitschaft. US-Präsident Joe Biden hat seine Landsleute derweil aufgerufen, die Ukraine umgehend zu verlassen. „Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen“, sagte er dem TV-Sender NBC. Und tatsächlich: Die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung nimmt täglich zu. Es gibt aber Gründe, die dagegen sprechen.



Während die Lage im Ukraine-Konflikt weiter angespannt ist, bereitet sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf seine Amtsantrittsbesuche in der Ukraine und Russland vor. Der SPD-Politiker, der sich lange im Hintergrund hielt, befindet sich aktuell in einer diplomatischen Großoffensive. Nach Gesprächen in den USA stand er bereits im Austausch mit Frankreich und Polen. Zuletzt sicherte er den Staaten des Baltikums Solidarität zu. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.