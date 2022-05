„Herkulesaufgabe“: Drosten zieht sich aus Corona-Gremium zurück - und kritisiert Zusammensetzung

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Bis zum 30. Juni sollte das Bundestagsgremium einen Bericht über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland abgeben. Nun trat Drosten zurück. In einem Interview erklärt er, warum.

Berlin - Der Virologe Christian Drosten hat in der letzten Aprilwoche verkündet, sich aus dem Gremium des Bundestages zur Auswertung des Infektionsschutzgesetzes zurückzuziehen. Einige vermuteten dahinter nur einen Interessenkonflikt, doch Drosten stellt jetzt klar: Er hält die Arbeit des Gremiums für nicht zufriedenstellend.

Rücktritt Drostens aus dem Corona-Gremium im Bundestag bestätigt

Christian Drosten bestätigte seinen Rückzug aus einer Kommission des Bundestages zur Auswertung des Infektionsschutzgesetzes. Erstmals bekannt gegeben wurde der Rücktritt nicht von Christian Drosten selbst, sondern von Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 28. April 2022 per Twitter. Drosten spricht nun im Interview mit dem Deutschlandfunk über seine Gründe.

Der Bundestag hatte im Infektionsschutzgesetz festgelegt, dass es eine unabhängige Evaluation der Corona-Maßnahmen während der Pandemie geben solle. Dafür war ein Sachverständigenausschuss eingesetzt worden, der laut Gesetz bis zum 30. Juni einen Bericht vorlegen solle. Dem Gremium gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an.

Rücktritt wegen Interessenkonflikt? Drosten äußert sich zu der Falschmeldung

Karl Lauterbach zeigt sich enttäuscht, nicht nur auf Twitter: „Wenn jemand wie Herr Drosten diese Arbeit nicht mehr macht, ist das ein großer Verlust. Niemand hätte das besser gekonnt als Drosten selbst. Ihn zu ersetzen, wird nicht leicht sein“, habe der SPD-Politiker nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur im Fernsehsender Phoenix geäußert. Einige Medien hätten Drosten Befangenheit unterstellt: Er habe sich von der Bewertung der Maßnahmen zurückziehen wollen, um nicht über Maßnahmen urteilen zu müssen, an denen er selbst (als einer der wichtigsten Berater der Regierung in Corona-Fragen) beteiligt gewesen sei.

„Das war falsch und bösartig“, kritisierte Lauterbach die Berichterstattung. Drosten selbst scheint die Berichterstattung über seine mögliche Befangenheit (und auch die weiterer Mitglieder des Ausschusses, die sowohl für die Regierung, wie das Parlament tätig sind) im Interview mit dem Deutschlandfunk gelassen hinzunehmen. Er sei schon vor dieser Meldung zurückgetreten gewesen und ein Interessenkonflikt sei nicht seine Motivation gewesen. Dass ein Interessenkonflikt bei ihm und anderen Mitgliedern des Ausschusses, die sowohl für die Regierung, wie auch den Bundestag tätig sind, letztlich gegeben sei, bestätigt er aber.

Auswertung sei „Herkulesaufgabe“: Von dem Greium nicht zufriedenstellend lieferbar, so Drosten

Drosten sei vielmehr zu der Überzeugung gelangt, dass die Ausstattung des Gremiums nicht ausreiche und vor allem die Zusammensetzung nicht passe, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können, gibt er nun dem Deutschlandfunk gegenüber an. Darüber hinaus seien in den vergangenen Wochen wiederholt und in umfangreicher Form vertrauliche Inhalte der Beratungen zum Gegenstand einer irreführenden und falschen Berichterstattung geworden. Das stehe aus Drostens Sicht einer konstruktiven, zielgerichteten Zusammenarbeit im Gremium entgegen.

Zu dem Hauptproblem, der unrealistische Vorstellung der Politik davon, was das Gremium in einer sehr kurzen Zeitspanne habe liefern sollen, führt er aus: Es laufe ein Wissenschaftsprozess zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen, der sich nicht beliebig verkürzen lasse, berichtet er dem Deutschlandfunk. Man sei einfach „etwas langsamer als die Politik sich das jetzt wünscht“. Denn die Auswertungsarbeit, die in dem Bericht bis zum 30. Juni zusammengefasst werden solle, sei eine „Herkulesaufgabe (...), die die Gesamtheit der fachwissenschaftlichen Community leisten wird“.

Ihm sei mit der Zeit klar geworden, dass die Aufgabe angesichts der etwas wahllosen Zusammensetzung des Gremiums nicht in der Qualität, in der er sie gerne abliefern wolle, geschafft werden könne, so seine Aussage gegenüber dem Deutschlandfunk. Die einzelnen Gremiumsmitglieder seien fachlich geeignet, aber aufeinander nicht abgestimmt: Einzelne Fraktionen und Ministerien hätten Mitglieder vorgeschlagen und die Zusammensetzung sei nicht abschließend kontrolliert worden. Insbesondere fehle dem Gremium ein Vollzeit-Epidemiologe. Auch die Kräfte für eine Literatur-Recherche fehlten. Auch andere Mitglieder des Gremiums zweifelten daher schon an der Machbarkeit des Projekts.

Bewertung durch das Bundestagsgremium wird dennoch weiter verfolgt, berichtet Lauterbach

Die Bewertung „wird es aber auf jeden Fall geben und wir müssen schauen, wie schnell wir das jetzt können“, so Gesundheitsminister Lauterbach entgegen einiger Meldungen, dass er dem Gremium die Aufgabe ganz entziehen wolle. Die Corona-Lage sei noch nicht vorbei, wiederholt der Gesundheitsminister wie üblich. Vor allem wirkten die Impfungen „nicht so perfekt, wie wir uns das gewünscht hätten.“ Drei bis vier Monate nach der Boosterimpfung sinke der Schutz vor krankenhausbedürftiger Behandlung deutlich.

Deshalb rate er auch, anders als die Ständige Impfkommission, zu einem stärkeren Impfschutz für alle Bürger über 60 Jahre. „Ich glaube, dass wir bei der vierten Impfung großzügiger empfehlen müssen, denn bei denjenigen, die über 60 sind, kann die vierte Impfung lebensrettend sein, wenn wir so hohe Fallzahlen noch haben“. In den nächsten Monaten werde eventuell das Infektionsschutzgesetz auch noch einmal anpassen müssen. „Wir müssen im Herbst (...)vielleicht nochmal an das Infektionsschutzgesetz heran“, so Lauterbach. (mit dpa)

Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.