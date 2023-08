Duda setzt Parlamentswahlen in Polen für den 15. Oktober an

Andrzej Duda © Foto Olimpik/Imago

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Parlamentswahlen auf den 15. Oktober festgelegt.

Warschau in Polen - Die Wahlberechtigten sind dazu aufgerufen, 460 Abgeordnete des Unterhauses und 100 Senatoren zu wählen. Derzeit hat die rechtsnationale Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die meisten Sitze im Sejm. Nach 2015 und 2019 strebt die Partei ihren dritten Wahlsieg in Folge an.

Die Wahl wird in Brüssel mit Spannung verfolgt werden. Die europaskeptische PiS ist in der Vergangenheit öfter mit den EU-Institutionen aneinander geraten, unter anderem beim Thema Rechtsstaatlichkeit.



Die Regierung in Warschau steht unter starkem Druck. Anfang Juni hatten in der Hauptstadt hunderttausende Menschen gegen die Politik der Regierungskoalition demonstriert - der größte Straßenprotest seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989.

Bei einer vergangene Woche veröffentlichten Umfrage des Instituts Ibris kam die PiS dennoch mit 33,4 Prozent auf die größten Stimmanteile. Die liberale Oppositionspartei Bürgerplattform (PO) des ehemaligen EU-Ratspräsidenten und früheren Ministerpräsidenten Donald Tusk lag bei 26,2 Prozent.



Die Umfragen zeigen jedoch, dass PiS die absolute Mehrheit verpassen und auf die Bildung einer Koalition angewiesen sein könnte. Königsmacher könnte dann die rechtsextreme Partei Konföderation werden, die den Umfragen zufolge bei 12,7 Prozent liegt. ma/lan