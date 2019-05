CDU-Politiker fordert Parkgebühren für Fahrräder - Partei distanziert sich

Überschrittene Luftgrenzwerte beschäftigen die deutschen Großstädte - ein CDU-Lokalpolitiker will dennoch Radfahrer nicht mehr „mit Samthandschuhen anfassen“. Und fordert Parkgebühren für Radler.

Update vom 8. Mai 2019, 18.30 Uhr:

Die CDU in Düsseldorf hat sich von dem Vorschlag eines Parteifreundes distanziert, künftig Parkgebühren für Fahrräder zu erheben. Es gebe dafür nicht den geringsten Anlass, teilten Partei und Ratsfraktion am Mittwoch mit. Entsprechende Anträge seien nicht geplant.

Ratsfraktion und CDU gingen damit auf Abstand zu einem Vorstoß des Düsseldorfer CDU-Ratsfraktionsvizes Andreas Hartnigk. Er hatte der Bild-Zeitung gesagt, es sei nicht hinnehmbar, dass Autofahrer bei der Verkehrswende verteufelt, Radfahrer dagegen mit Samthandschuhen angefasst würden. Hartnigk rückte inzwischen von seinem Vorstoß ab und erklärte, er halte seine Forderungen nicht aufrecht.

Rächer der Autofahrer? CDU-Politiker fordert Parkgebühren für Fahrräder

Düsseldorf - Klimawandel, Autoabgase, verstopfte Innenstädte... all das sind Reizthemen in Deutschland. Im Fokus des Interesses steht dabei immer der Deutschen liebstes Kind, das Auto. So manche Stadt hofft auf das Fahrrad als Lösung für ihre Verkehrsprobleme. Doch ausgerechnet die Radfahrer will nun ein Lokalpolitiker in Düsseldorf ins Visier nehmen - und sie aus Fairnessgründen genauso hart an die Kandarre nehmen wie Autofahrer:

Der Vizechef der CDU-Ratsfraktion in Düsseldorf, Andreas Hartnigk, möchte Radfahrer mit Parkgebühren für Fahrräder zur Kasse bitten. Es sei nicht hinnehmbar, dass Autofahrer bei der Verkehrswende regelrecht verteufelt würden, Radfahrer dagegen mit Samthandschuhen angefasst würden, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung. Die CDU-Fraktion im Stadtrat wollte dazu am Dienstag auf Anfrage keine Stellung nehmen und verwies auf Hartnigk.

Der sagte der Zeitung, er bereite einen entsprechenden Antrag für den Verkehrsausschuss der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens vor. Es sei ein „Gebot der Gleichbehandlung“, dass für Fahrräder Parkgebühren bezahlt werden müssten, wenn für Autos - wie in Düsseldorf diskutiert - künftig 24 Stunden lang Parkgebühren anfallen sollen. Für Radfahrer werde eine immer bessere Infrastruktur geschaffen. Diese sollten sich nun an den Kosten beteiligen - etwa in Form von Klebeplaketten oder -tickets.

Parkgebühren für Fahrräder? Grüner Europapolitiker findet‘s „irre“ - CDU-Ratskollege spricht von „Schnapsidee“

Der aus Düsseldorf stammende Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl, Sven Giegold, twitterte: „Wie CDU-Politiker das Klima retten wollen: Keinen Preis für CO2, aber Parkgebühren für Fahrräder. Irre!“

CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt sagte der Rheinischen Post, der Vorschlag seines Stellvertreters sei ohne interne Abstimmung erfolgt. Ein weiterer CDU-Ratsherr nannte den Vorstoß laut RP eine „Schnapsidee“.

Erst Ende April hatte ein Gericht ein Gesetz der Bundesregierung zur Vermeidung von Fahrverboten kassiert. Hohe Wellen schlug auch ein Vorstoß der Grünen, in absehbarer Zeit den Verkauf von Neuwagen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verbieten.

dpa/fn