DIHK und IG Metall begrüßen Pläne für leichtere Einwanderung von Fachkräften

Hofmann hält Zuwanderung für eine mögliche Lösung des Fachkräftemangels © IMAGO/Frank Ossenbrink

Die Regierungspläne für eine leichtere Einwanderung von Fachkräften stoßen auf Zustimmung. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat das Papier begrüßt, jedoch leichte Nachbesserungen bei der Gehaltsgrenze und der Anwerbung von Auszubildenden aus dem Ausland gefordert.

Düsseldorf/Frankfurt/Main - «Hierzu enthält das Eckpunktepapier noch recht wenig. Bei der wachsenden Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze in Deutschland müssen wir noch pragmatischer werden, um verstärkt Auszubildende aus Drittstaaten zu gewinnen», sagte DIHK-Vize-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks der «Rheinischen Post» (Mittwoch).

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer forderte in der Diskussion über Fachkräfte aus anderen Ländern eine Neuausrichtung der Ausländerbehörden und der deutschen Botschaften im Ausland. «Die Ausländerbehörden müssen „Welcome-Center“ werden, Visa müssen schneller erteilt werden. Sonst kommen die Leute nicht, zumal Deutschland ja ohnehin nicht den allerbesten Ruf als Einwanderungsland hat», sagte Wollseifer der Zeitung. Neue Regeln müssten sich an der Praxis orientieren und unbürokratisch sein. «Kleine Betriebe haben keine großen Personalabteilungen, die sich lange mit Ausländerbehörden auseinandersetzen können.»

Wollseifer betonte, dass es im Handwerk derzeit sogar deutlich mehr als die offziellen 153 000 offenen Stellen gebe, da viele Betriebe aus Resignation ihre freien Stellen gar nicht mehr melden würden.

Die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland deutlich erleichtern. Dazu verabschiedet das Ampel-Kabinett an diesem Mittwoch ein Eckpunktepapier «zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten». Darin vorgesehen ist unter anderem, dass Menschen künftig über ein Punktesystem nach Deutschland einwandern können, auch wenn sie noch keinen Arbeitsplatz vorweisen können.

IG-Metall Chef stimmt für erleichterte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte

«Als Gesellschaft profitieren wir davon, wenn qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland kommen», sagte Jörg Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei es an der Zeit, das Thema anzupacken. «Bürokratische Hürden - beginnend bei der Visa-Beantragung bis zur Anerkennung von Berufsabschlüssen - behindern heute den Zuzug», bemängelte der Vorsitzende der größten deutschen Einzelgewerkschaft.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Reihe von Eckpunkten beschließen. So sollen anerkannte Fachkräfte mit einem gültigen Arbeitsvertrag einfacher als bisher nach Deutschland kommen können. Auf der Basis eines Punktesystems sollen zudem auch Menschen ohne Arbeitsvertrag einreisen dürfen, wenn sie bei bestimmten Kriterien wie Sprachkenntnissen oder Berufserfahrung besonders gut abschneiden.

Nach Hofmanns Worten ist Zuwanderung aber nicht der einzige Weg, den Fachkräftemangel zu bekämpfen: «Konsequente Aus- und Weiterbildung, Arbeitszeiten, die Familie und Beruf vereinbar machen sowie gute, gesundheitsfreundliche Arbeitsbedingungen sind ebenfalls von großer Bedeutung.» (dpa)