Wüst: «Ministerpräsidentenkonferenz ist wichtiger Problemlöser für ganz Deutschland»

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Kriegs in der Ukraine, hält Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, den Zusammenhalt der Bundesländer für wichtig.

Düsseldorf - Die Corona-Pandemie und der russische Angriff auf die Ukraine mit all seinen Folgen hätten gezeigt: «Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein wichtiger Problemlöser für ganz Deutschland», sagte der in Rhede geborene Wüst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Nur durch Austausch, konstruktive Gespräche und gemeinsame Ziele funktioniert der Föderalismus – für all das steht die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs.»

Am Donnerstag und Freitag kommen die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer in Hannover zusammen. Niedersachsen ist seit Oktober Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Zuvor hatte NRW ein Jahr den Vorsitz inne. Wüst reichte den Stab nun weiter an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) aus Hamburg. (dpa)