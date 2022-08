Düsseldorfer FDP macht sich für ein Tempolimit für Radfahrer stark

Teilen

Symbolbild: Fahrradfahrer auf einem Fahrradweg in Düsseldorf. © Michael Gstettenbauer via IMAGO

In Christian Lindners Heimatstadt Düsseldorf fordert die FDP ein Tempolimit.

Düsseldorf - Doch ein Machtwort des Parteichefs und Tempolimit-Gegners Lindner wird nicht notwendig sein: Es soll nur für Radfahrer gelten.

Diese sollen auf der Düsseldorfer Schadowstraße, einst die umsatzstärkste Einkaufstraße Deutschlands, nur noch Tempo 10 fahren dürfen. Ein entsprechender Antrag findet sich im Rats-Informationssystem der Landeshauptstadt.

Hintergrund ist eine als verunglückt geltende Planung eines Radwegs durch eine Fußgängerzone in der nordrhein-westfälischen Stadt. Der neue Radweg ist vom Fußweg weder baulich getrennt, noch gut erkennbar. Deshalb kommen sich Radfahrer und Fußgänger gefährlich oft in die Quere.

Die Liberalen in Düsseldorf fordern die Stadtverwaltung in einem Antrag nun auf zu prüfen, ob mit Schildern Tempo 10 für Radfahrer verhängt werden kann. Am kommenden Freitag soll die zuständige Bezirksvertretung 1 darüber beschließen.

Wie Radfahrer ohne Tacho das Tempolimit einhalten sollen, lässt der Antrag offen.

Ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen wird in Deutschland immer wieder diskutiert - zuletzt als eine zeitlich befristete, energiepolitische Maßnahme infolge des Ukraine-Kriegs. In der Ampel-Koalition sperrt sich die FDP gegen eine solche Begrenzung. (dpa)