Dugina-Mord: Russlands Blitz-Aufklärung weckt Zweifel - „schockierendes Versagen“ des Geheimdienstes?

Von: Felix Durach

Nur zwei Tage nach dem Mord an Darja Dugina in Moskau will der FSB den Fall gelöst haben. Doch es gibt gleich mehrere Zweifel an den Berichten des russischen Geheimdienstes.

Moskau – Am Samstagabend (20. August) kam die 29-jährige Darja Dugina bei einem vermeintlichen Anschlag durch eine Autobombe in Moskau ums Leben. Die Tochter des russischen Nationalisten und Hardliners Aleksandr Dugin teilte auch die politischen Ansichten ihres Vaters, der von Beobachtern auch als „Putins Gehirn“ und Chefideologe bezeichnet wird. Für die einen galt ihr Tod als Zeichen, dass der Ukraine-Krieg mittlerweile auch in der russischen Hauptstadt angekommen war. Wieder andere vermuteten hinter dem Anschlag ein abgekartetes Spiel des russischen Geheimdienst FSB.

Dugina-Attentat: FSB präsentiert Täterin nach zwei Tagen Ermittlungen

Eben dieser FSB präsentierte am Montag (22. August), gerade einmal zwei Tage nach dem Tod Duginas, der Öffentlichkeit in Russland nicht nur den vermeintlichen Tathergang, sondern auch eine Täterin. Eine Ukrainerin mit dem Namen Natalya Vovk soll den Angaben des Geheimdienstes zu Folge gemeinsam mit ihrer Tochter nach Russland eingereist sein und anschließend mit der Beschattung von Dugina begonnen haben. Durch die gesammelten Informationen, so Moskau, konnte die Ukrainerin schließlich eine Bombe am Auto der 29-Jährigen anbringen, die dann am Samstagabend detonierte.

Nach dem erfolgreichen Attentat soll Vovk sich mit ihrem Auto über die Grenze nach Estland abgesetzt haben, um der russischen Strafverfolgung zu entgehen. Um unentdeckt zu bleiben, soll die Ukrainerin dabei gleich mehrfach die Nummernschilder an ihrem Auto getauscht haben. Viele dieser Informationen zieht der FSB mitunter aus der in Russland weitverbreiteten Videoüberwachung. Mittlerweile kursieren auf Twitter gleich mehrere Standbilder von Aufnahmen, die Vovk bei der Planung des Attentats in Russland zeigen sollen.

Aleksandr Dugin spricht auf der Trauerfeier für seine Tochter Daria Dugina. © Vyacheslav Prokofyev/imago-images

Dugina-Anschlag: Berichte des russischen Geheimdienstes werfen mehrere Fragen auf

Hinzu kommen Bilder eines Ausweises von Vovk, die seit Montag von kremlnahen Medien verbreitet werden. Den Aufnahmen zu Folge ist Vovk nicht nur Teil des ukrainischen Militärs, sondern auch Mitglied des Asow-Regiments. Die ukrainische Einheit erhielt vor allem während der Verteidigung der ukrainischen Küstenstadt Mariupol Aufmerksamkeit, die weit über die Landesgrenzen hinaus ging. Der Kreml stufte die Asow-Truppe im Laufe des Ukraine-Kriegs als Terrororganisation ein. Den gefangenen Mitgliedern in Mariupol könnte bei durch die russischen Besatzer abgehaltenen Prozessen die Todesstrafe drohen.

Auf den ersten Blick wirkt die Theorie des FSB gerade aus russischer Sicht also plausibel. Die Angehörige einer vermeintlichen ukrainischen Terrororganisation schleust sich in Russland ein und verübt einen Anschlag auf eine russische Nationalistin. Auf den zweiten Blick wirft der geschilderte Tathergang jedoch gleich mehrere Fragen auf.

Dugina-Attentäterin soll nach Estland geflohen sein – Außenminister weist Vorwürfe zurück

Zunächst wäre da der vermeintliche Fluchtweg der ukrainischen Attentäterin. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie Vovk mit ihrem Auto einen Grenzübergang zwischen Russland und Estland überquert hatte. Wie die russische Journalistin Margarita Simonjan vom kremltreuen Sender Russia Today auf Twitter vermeldet hatte, werde die Regierung in Tallinn die Mörder von Dugina jedoch „natürlich nicht ausliefern.“

Dieser Aussage hat Estland mittlerweile öffentlich durch Außenminister Urmas Reinsal zurückgewiesen. Nach gegenwärtiger Einschätzung des Außenamts in Tallinn sei diese Behauptung eine Informationsoperation, sagte der Chefdiplomat des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes im estnischen Rundfunk. „Wir betrachten dies als eine Provokation der Russischen Föderation in einer sehr langen Reihe von Provokationen, und wir haben im Moment nichts mehr dazu zu sagen“, erklärte Reinsalu.

Die estnische Generalstaatsanwaltschaft verwies gegenüber der Agentur BNS weiter darauf, dass die Behörde keine Anfrage von russischer Seite zu diesem Thema erhalten habe.

Zweifel an FSB-Berichten: War die Dugina-Attentäterin Mitglied im Assow-Regiment?

Für weitere Zweifel sorgt auch der vermeintliche Ausweis der Täterin, der sie als Mitglied des Asow-Regimes entlarven soll. Max Seddon, Russland-Korrespondent der britischen Financial Times, wies auf Twitter auf Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausweis hin. Der Ausweis sei „nicht das offensichtlichste Ding, das man mitnehmen würde, wenn man einen Autobomben-Anschlag in Russland plant“, kommentiert Seddon sarkastisch. Ebenso unklar wie die Herkunft der Ausweis-Aufnahmen ist deren Authentizität.

Der Osteuropa-Experte Sergej Sumlenny sagte mit Blick auf den Ausweis gegenüber t-online, es gäbe „Hinweise darauf, dass dieses Material per Photoshop bearbeitet wurde“.

Überraschende Effizienz: Russischer Geheimdienst klärt Dugina-Attentat in Rekordzeit auf

Beobachter und Experten blicken darüber hinaus auch kritisch auf die kurze Zeit, in der der FSB die Hintergründe des Attentats aufgeklärt haben will. In gerade einmal 48 Stunden lieferte der russische Geheimdienst den Namen der Täterin, die sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits der russischen Strafverfolgung entzogen hatte. Das russische Portal Holo Media verglich die Zeit mit den Ermittlungen in weiteren öffentlich wirksamen Morden in Russland der vergangenen Jahre. So gilt der Mord an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow über 2700 Tage nach der Tat noch als nicht aufgeklärt. Im Falle der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja warten die Angehörigen bereits seit über 5700 Tagen auf eine Aufklärung.

Auch Sumlenny bekräftigte gegenüber t-online weitere Zweifel an der Darstellung des FSB. „Die Ermittlungsergebnisse sind absolut unglaubwürdig, sie passen in die Tradition russischer Behördenarbeit“, so der Experte. „Die Beweise, die der FSB auf den Tisch legt, sind ziemlich sicher fabriziert“, erklärt Sumlenny weiter – unabhängig davon, wer schlussendlich für den Tod von Dugina verantwortlich sei.

Dugina-Attentat: Russischer Geheimdienst rückt sich mit Berichten selbst ins schlechte Licht

Der Russland-Korrespondent der britischen Zeitung The Guardian, Luke Harding, verweist in einer Analyse weiter darauf, welches Licht die Berichte auf den russischen Geheimdienst werfen würden, sollten sie sich bewahrheiten. Der FSB hätte es somit einer Ukrainerin, die darüber hinaus auch Angehörige einer Terrororganisation ist, erlaubt nach Russland einzureisen.

Trotz flächendeckender Videoüberwachung ließ der FSB weiter zu, dass eben jene Ukrainerin Dugina ausspionieren und ermorden konnte. Anschließend konnte der FSB die Attentäterin nicht einmal an der Ausreise aus Russland hindern, nur um sie dann wenige Stunden später als Täterin zu präsentieren. „Wenn es wahr ist, ist es ein schockierendes Versagen des FSB, und wenn es falsch ist, ist es eine seltsam selbst belastende Geschichte, die hier erfunden wurde“, urteilt Harding.

Attentat auf Darja Dugina: „Sie lebte für diesen Sieg, und sie starb im Namen dieses Sieges“

Experten vermuten nun, dass Moskau die Ukraine für das Attentat auf Dugina verantwortlich macht, um die Akzeptanz für den Krieg in der Bevölkerung zu steigern. „Sie lebte für diesen Sieg, und sie starb im Namen dieses Sieges, unseres russischen Sieges, unserer Wahrheit, unseres orthodoxen Glaubens, unseres Landes, unseres Staates“, erklärte Duginas Vater Aleksandr Dugin auf der Trauerfeier seiner Tochter. Diesen Sieg könnte Russland nach den jüngsten Entwicklungen jetzt mit größerer Vehemenz anstreben. (fd)