Dunja Hayali: ZDF-Moderatorin wehrt sich gegen Vorwürfe - „Für wie doof halten Sie mich?“ 

Dunja Hayali diskutierte in ihrer ZDF-Talkshow am Mittwochabend unter anderem das Thema Abtreibung. Im Vorfeld musste die Moderatorin heftige Kritik wegen eines Fotos einstecken.

Berlin - Der Streit um Schwangerschaftsabbrüche verschärft sich derzeit wieder, gerade erst hat sich die Bundesregierung nach langer Diskussion darauf geeinigt, dass schwangere Frauen sich besser über Ärzte informieren können, die Abtreibungen vornehmen. Dunja Hayali diskutierte über dieses Thema in ihrer ZDF-Talkshow am Mittwochabend. Zu Beginn des Beitrages besuchte die Moderatorin ein Medizinseminar, in dem Studentinnen am Beispiel einer Papaya demonstriert wird, wie ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird.

Dunja Hayali (ZDF): Kritik an „unfreiwillig deutlicher Bildsprache“

Hayali hält in dem Einspieler eine Papaya in Händen, während eine Medizinstudentin mit einer Vakuumpumpe den Abbruch „übt“. „Ein bisschen befremdlich ist es schon“, erklärt Hayali, „aber das Fruchtfleisch und die daran haftenden Kerne ähneln der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter.“

Dieser Beitrag war im Vorfeld mit einem Bild angekündigt worden, das auf Twitter für Empörung sorgte. Eine Userin kritisierte die „unfreiwillig deutliche Bildsprache“ von Hayali auf diesem Foto und bezog sich mit ihrer Kritik auf den ihrer Ansicht nach unangebrachten Gesichtsausdruck der ZDF-Moderatorin.

Dunja Hayali (ZDF) kontert mit heftigen Worten

Hayali reagiert auf die Vorwürfe mit heftigen Worten: „Sie sprachen von einer ‚unfreiwillig deutlichen Bildsprache‘. Wollen Sie mir sagen, dass das keine Unterstellung ist? Anhand eines Screenshots aus einem Beitrag? Für wie doof halten Sie mich!“

liebe frau @Birgit_Kelle,

sie sprachen von ner „unfreiwillig deutlichen bildsprache“.

wollen sie mir sagen, dass das keine unterstellung ist? anhand eines sceenshots aus nem beitrag? für wir doof halten sie mich!



egal, ich bereite mich auf die sendung vor. thema ist zu wichtig! pic.twitter.com/DjHC8OapqY — Dunja Hayali (@dunjahayali) 5. März 2019

nachdem es 24h um meinen gesichtsausdruck auf 1 photo ging (ja!sehr unglückliche bildauswahl) würde ich jetzt darum bitten, sich vernünftig über das thema #abtreibung auszutauschen.

das tun wir heute auch mit unseren gästen.

alles andere ist der wichtigen diskussion nicht würdig! pic.twitter.com/5gGC3hpUPF — Dunja Hayali (@dunjahayali) 6. März 2019

In ihrer ZDF-Talkrunde beleuchtete Hayali das Thema „Schwangerschaftsabbruch“ nach dem Einspieler mit ihren Talkgästen, Laura Dornheim, die 2015 abgetrieben hatte, und Erzbischof Heiner Koch von allen Seiten.

Dunja Hayali (ZDF): Kontroverse Debatte um IS-Rückkehrer mit Innenminister Joachim Herrmann

Vor der Schwangerschafts-Abbruch-Diskussion streifte Hayali in ihrer gerade einmal 48 Minuten dauernden Talkshow ein weiteres großes Aufreger-Thema: Wie umgehen mit IS-Rückkehrern? Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister (CSU), legt vor. „Wir haben keinen Ehrgeiz, Leute in unser Land zu holen, die noch Gefährder sind.“ Wenn solche Leute nach Deutschland kämen, müsse man sie in jedem Fall von Anfang an beobachten. Bayerns Innenminister Herrmann sieht die Politik vor allem bezüglich der Kinder von radikalisierten Eltern in der Pflicht. „Wir müssen uns gezielt um die Kinder kümmern. Die Kinder wurden ja oft gegen den Willen ihres Partners in den Krieg mitgenommen. Die kleinen Kinder stehen ja auch nicht unter Terrorverdacht.“

Die Tochter von Studiogast Josefin Steinhauer ist eine IS-Kämpferin und mit ihren drei kleinen Kindern in einem nordsyrischen Gefangenenlager inhaftiert. Josefin Steinhauer setzt sich energisch dafür ein, dass ihre Familie so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren könne. Islamismus-Expertin Claudia Dantschke, die „Hayat“, eine Beratungsstelle zur Deradikalisierung von salafistischen und dschihadistischen Personen leitet, forderte: „Wir sind verantwortlich für deutsche Staatsbürger, die sich dem IS angeschlossen haben. Sie haben sich in Deutschland radikalisiert. Deshalb müssen sie zurückkehren, hier juristisch zur Verantwortung gezogen und möglichst deradikalisiert werden.“ Thema angerissen, die Reaktionen auf den Auftritt von Herrmann sind entsprechend durchwachsen.

Hermanns: „Der Schutz unserer Bevölkerung hat Vorrang“

Erster vernünftiger Satz in der Runde.#dunjahayali — Phil (@PhilCosby87) 6. März 2019

Merken das andere auch, wie wenig Ahnung Hermann hat?

Mir ist ganz mulmig. #dunjahayali — Sara Nanni (@SaraNanni) 6. März 2019

War Joachim Herrmann heute nicht beim politischen Aschermittwoch in Erbendorf? Und jetzt live in Berlin. Ganz schön sportlich. #dunjahayali — Anna Dobler (@Doblerin) 6. März 2019

