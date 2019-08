Habeck und Rackete zu Gast bei Dunja Hayali: Heftiger Shitstorm noch vor der Sendung

vor allem das Wort ''Seenotrettung'' so zu missbrauchen.....Ich hab in den 80ger auf einem Schiff gearbeitet... wer ''DAS'' mal erlebt hat, weiß was das ist, aus Seenot gerettet zu werden. Nicht Leute, die von einem Schiff in ein Schlauchboot umsteigen und darauf warten von patrouillierenden Seelenverkäufern aufgefischt zu werden....ich hatte mal ein Gespräch mit einem Flüchtling ,der mit einem Schiff damals in Lampedusa angekommen war( so 2015). Er erklärte mir das die an Bord gegangenen Flüchtlinge ja noch einen ''Obulus'' an den Käpitän und seine Mannschaft zahlen ( angeblich für Treibstoff und Hafen gebühren) Er habe seine Reise nach Europa über Western Union bezahlt....scheint ja alles sehr Lukrativ zu sein.....solang ''private Seenotretter'' über die Meere schippern und Ausschau nach Schlauchbooten halten, wird es künftig immer mehr geben, die Illegal einreisen können. Wenn ich heutzutage ohne Papiere von einem Schiff an Land gehe komme ich nichtmal durch den Zoll und muss zurück aufs Schiff...ganz einfach...Einreisen ja....aber mit Papiere....ganz normal halt....ohne Papiere kommst ja auch ned mal in ne Disco....aber nach Big old Germany...Das was diese ''Superretter'' da machen ist Beihilfe zu Illegalen Einreise, finanziert von Gutmenschen wie Schweiger und Böhmermann....