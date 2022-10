«Dunkles Kapitel» für Pressefreiheit: Türkei führt Gesetz mit Strafe zur Verbreitung von «Falschinformationen» ein

Die Pressefreiheit in der Türkei erlebt eine neue Zensur, die sich zur stärksten Selbstzensur in der Geschichte entwickeln könnte. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

In der Türkei wächst nach der Verabschiedung des kritisierten Gesetzes zur «Bekämpfung von Desinformation» die Sorge vor Zensur im Netz.

Istanbul - In nächster Zeit werde man viele willkürliche Ermittlungen und Gerichtsverfahren sehen, sagte Yamam Akdeniz, Mitglied der Freedom of Expression Association (iFÖD), der Deutschen Presse-Agentur. «Einige Medien werden unweigerlich Selbstzensur betreiben - die neue Verordnung kann die Nutzer sozialer Medien zum Schweigen bringen.» In Sachen Meinungs- und Pressefreiheit werde die Türkei nun ein «dunkles Kapitel» erleben. Laut Akdeniz könnte ein Ergebnis auch sein, dass sich «Weltgiganten wie Twitter», die eine Repräsentanz in der Türkei haben, abwenden.

Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag für das Gesetzespaket, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die neuen Regelungen sehen unter anderem bis zu drei Jahre Haft für die Verbreitung von «Falschinformationen» vor.

Die regierende AK-Partei hält im Parlament mit ihrem Partner, der ultranationalistischen Partei MHP, eine Mehrheit. Von beiden stammt der Entwurf.

Besonders der Artikel über die Verbreitung von Falschinformationen hatte für viel Diskussion gesorgt. Demnach drohen ein bis drei Jahre Gefängnis, wenn etwa mit dem Motiv, Beunruhigung auszulösen, «Falschinformationen» zur inneren und äußeren Sicherheit des Landes oder der öffentlichen Ordnung verbreitet werden.

Opposition und Kritiker hatten seit Wochen gegen die Vorlage mobilisiert und sie etwa als «Zensur-Gesetz» bezeichnet. Auch für Online-Medien sieht das Gesetz neue Regeln vor. Journalistenverbände warnten, es könne zu einem der strengsten Zensur- und Selbstzensurmechanismen in der Geschichte der türkischen Republik werden. (dpa)