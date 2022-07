Bayerns umstrittene Fandatei „auf wackeligen Füßen“: Herrmann-Ministerium halbiert Einträge

Von: Andreas Schmid

Fans des 1. FC Nürnberg brennen im April Pyrotechnik ab. Erlaubt ist das nicht. Es droht ein Eintrag in der Fandatei EASy GS. © IMAGO/Sportfoto Zink /Daniel Marr

Neue Details zu Bayerns Fandatei EASy GS: Der Freistaat listet immer weniger Personen in dem lange verborgen geblienen Register. Die Grünen fühlen sich bestätigt.

München - Die bayerische Landesregierung will den Stadionbesuch sicherer machen. Dafür gründete das CSU-geführte Innenministerium während der Pandemie eine neue Fandatei: EASy GS. Der Ärger in aktiven Fanszenen war groß. Auch, weil es keine Auskunftspflicht des Freistaats gibt. Heißt: Ob Fans in der Datei landen, bleibt oft lange unklar. Mithilfe örtlicher Fanhilfen stellten viele von ihnen Auskunftsersuchen - offenbar mit Erfolg, wie neue EASy-Zahlen zeigen.

EASy GS: Zahl der Einträge halbiert - Grüne sehen sich bestätigt

Derzeit sind 845 Personen in EASy GS gespeichert, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf Anfrage der Landtagsgrünen bekanntgab. Das Schreiben liegt Merkur.de vor. Zum Vergleich: Im Juni 2021 waren es 1644, im November 1259 Personen. Die Einträge haben sich binnen eines Jahres also nahezu halbiert.

Max Deisenhofer, sportpolitischer Sprecher der Landtagsgrünen, geht davon aus, dass der Rückgang vor allem damit zusammenhängt, dass sich Fußballfans proaktiv ans Landeskriminalamt gewandt und um Auskunft gebeten haben. Wo es keinen triftigen Grund für eine weitere Speicherung gab, seien Akten möglicherweise gelöscht worden.

Wie viele genau, geht aus einer Antwort des Innenministeriums an die Grünen nicht hervor. Aber: Ein ähnliches Prozedere hatte es Anfang 2022 gegeben. „Der Schwund belegt in meinen Augen, was wir von Beginn an beanstandet haben“, sagt Deisenhofer. „EASy GS steht auf wackeligen Füßen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wiegt schwerer als das Interesse der Polizei am Sammeln von Daten über die Fanszene.“

EASy GS: Kritik aus Fankreisen und rechtliche Bedenken

Das Bekanntwerden der Fandatei hat in den aktiven Fanszenen für Irritationen gesorgt. Etwa, weil es bereits die bundesweite „Datei Gewalttäter Sport“ gibt, durch die Störer etwa mit Stadionverboten sanktioniert werden können. Im Jahr 2021 waren 786 Personen aus Bayern in dieser Datei gelistet.

Die Datei Gewalttäter Sport (DGS) Die in den 1990er-Jahren ins Leben gerufenen Datei Gewalttäter Sport soll das Stadionerlebnis sicherer machen. Was in der Theorie positiv klingt, sorgt immer wieder für Kritik. Denn in der DGS werden auch nachweislich unschuldige Fans gespeichert. Es reicht schon eine Personalienfeststellung oder ein simpler Platzverweis am Rande eines Spiels, um in die Datei mitaufgenommen zu werden. Weiterer Nachteil für Fans: Oft wird ihnen nicht einmal gesagt, dass ihre Daten gespeichert werden. Die ernüchternde Erkenntnis erfolgt beim nächsten Stadionbesuch oder im Urlaub. Denn auch an Grenzen wird teilweise auf die Datei zugegriffen.

Zudem wies EASy GS laut Rechtsexperten verfassungswidrige Tendenzen auf. „Das verfassungsrechtliche normierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die heimliche Datenspeicherung erheblich verletzt“, sagte Fananwalt Dr. Andreas Hüttl Merkur.de. Fußballfans würden für vermeintliche Lappalien wie das Anbringen eines Aufklebers oder das Klettern auf einen Stadionzaun in der Liste landen.

Laut Innenministerium landet man in der Datei auch wegen Straftaten wie „Gewalt gegen Personen“, „rassistischen, fremdenfeindlichen, extremistischen Handlungen“ oder „Verwendung pyrotechnischer Gegenstände“. Auch in der kommenden Fußballsaison könnten Fans also in die Liste aufgenommen werden. (as)