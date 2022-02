Stoiber schickt giftige Worte an Schröder - und urteilt über Putins „große Lebenskatastrophe“

Von: Cindy Boden

Im Jahr 2006: Edmund Stoiber (r.) und Wladimir Putin bei einem Essen © Eckehard Schulz/Imago

Edmund Stoiber kennt Putin schon viele Jahre. Dadurch habe er auch verstanden, was den russischen Präsidenten umtreibt. Scharfe Wort hat der CSU-Politiker für Schröder parat.

München - In der Ukraine-Krise schwelen politisch viele Konfliktherde: Sanktions-Pläne, die Russland-Politik der Ampel, mögliche Fake-Videos, Waffenlieferungen - und auch die Haltung der SPD zu Russland. Zwar liegen die Aufreger-Aussagen von Altkanzler Gerhard Schröder zum „Säbelrasseln“ der Ukraine und zu Außenministerin Annalena Baerbock schon etwas zurück. Dennoch positionierte sich in einem Interview jetzt auch CSU-Altmeister Edmund Stoiber zu dem Thema.

„Dafür, was er bezüglich Putin, Rosneft und Gazprom tat und tut, habe ich kein Verständnis. Das habe ich ihm auch selbst gesagt. Es schadet Deutschland, der SPD und der gesamten deutschen Politik“, sagte der CSU-Ehrenvorsitzende der Passauer Neuen Presse. Dabei hätten sich die beiden mittlerweile angefreundet, seien per Du.

Stoiber zu Russland und Putin: „War die große Lebenskatastrophe“

Anders stellte Stoiber seine Beziehung zu Russlands Präsident Wladimir Putin dar. „Freundschaft ist zu hoch gegriffen“, entgegnete er auf eine direkte Frage dazu. „Ich habe ihn 1999 als jungen Ministerpräsidenten kennengelernt. Mit seiner offenen Rede im Bundestag 2001 in deutscher Sprache hat sich ein gutes Verhältnis entwickelt.“

Im Laufe der Zeit sei Stoiber aber klarer geworden: „Das Ende der Sowjetunion und der damit einhergehende Machtverlust Russlands war die große Lebenskatastrophe Putins.“ Über vieles, was seit dem Ende des Kalten Krieges passiert sei, gebe es unterschiedliche Ansichten zwischen den beiden. „Er glaubt, der Westen habe ihn und Russland an den Rand des Weltgeschehens gedrängt. Ich kenne seine Sichtweise. Aber was Putin jetzt versucht, nämlich die Sicherheitsarchitektur Europas mit Drohungen und Truppenaufmärschen zu verändern, kann nicht gutgehen.“

CSU-Ehrenvorsitzender Stoiber würdigt Söders Handeln - aber auch Merz‘ Veränderungen

Auf Markus Söder angesprochen, würdigte Stoiber Leistungen des CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten in der Corona-Pandemie. Stoiber kaum auch schnell auf die aktuellen Lockerungsdebatten zu sprechen: „Lockerungen sind zunehmend verantwortbar“, befand er im PNP-Interview. „Wir müssen mehr abwägen, um endlich zu einem normalen Leben zurückfinden.“

Dass die CSU nun mehr mit Friedrich Merz als neuen Chef der CDU zusammenarbeiten muss, scheint Stoiber nicht zu stören. „Er wäre schon 2018, als Angela Merkel das Amt als CDU-Vorsitzende abgab, der richtige Mann gewesen.“ Nach drei Anläufen hat es Merz nun, 2022, geschafft - er soll auch Fraktionschef und damit Oppositionsführer werden. „Und was ich bis jetzt von ihm gesehen und gehört habe, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Er stabilisiert und verändert“, sagte Stoiber. Auch Merz und Söder gingen schon mehrfach auf Tuchfühlung - erst diese Woche bei der CSU-Winterklausur (2. und 3. Februar).

Stoiber bald bei Merkel? Ex-CSU-Chef erinnert Ex-Kanzlerin an Einladung

Eine private Information rückte Stoiber im Interview auch noch raus: Zum Abschied aus dem Amt habe er Angela Merkel einen Brief geschickt und mit einer handschriftlichen Bemerkung versehen. „Sie war ja im Lauf der Jahre mehrmals bei mir in Wolfratshausen zu Besuch. Dabei hat sie mich schon vor zwanzig Jahren zu ihr nach Templin eingeladen – was sich aber irgendwie nie ergeben hat. An diese Einladung nach Templin habe ich sie erinnert. Antwort ausstehend.“ Könnte also sein, dass Stoiber Merkel nicht nur wie Öffentlichkeit am 13. Februar zur Wahl des Bundespräsidenten zu sehen bekommt, sondern auch in ruhiger Umgebung bald mit ihr ein Schwätzchen halten wird. Wie in alten Zeiten - nur ohne den Entscheidungsdruck. (cibo)