Ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter Post: Eintritt in CSU

Florian Post © Frederic Kern/IMAGO

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post ist in die CSU eingetreten.

München in Deutschland - Das berichteten verschiedene Medien am Dienstag übereinstimmend unter Berufung auf Posts Angaben, darunter der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“. Post war im August aus der SPD ausgetreten und hatte den Schritt öffentlich mit vehementer Kritik an der politischen Ausrichtung der Partei verbunden.

Post war von 2013 bis 2021 SPD-Abgeordneter im Bundestag. Bei der internen Listenaufstellung für die Bundestagswahl im vergangenen Jahr verpasste er einen aussichtsreichen Platz, während das Direktmandat in seinem Wahlkreis München-Nord an die CSU ging. Seit 2021 sitzt Post nicht mehr im Parlament.

Seinen SPD-Austritt hatte Post in einem Schreiben öffentlich unter anderem damit begründet, dass es zu einer nach seiner Auffassung nicht mehr zu überwindenden „Entfremdung“ zwischen Parteifunktionären und der Mehrzahl der Mitgliedern sowie potenziellen Wählerinnen und Wählern gekommen sei. Die Partei versuche „kleinsten Minderheiten nachzueifern, statt Mehrheiten anzustreben“. Deren „politische Niedergang“ sei „nicht mehr umkehrbar“.

Der Wechsel zur CSU sei für ihn die „richtige Antwort“ gewesen, sagte der 41-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“ vom Dienstag. „Ich war ja schon immer dem bürgerlichen Lager zuzuordnen.“ Ambitionen in der neuen Partei habe er vorerst keine. Als Neumitglied könne er „keine Ansprüche“ stellen. bro/pw