Ein Jahr Ampel: Fraktionsvorsitzende überzeugt von guter «Arbeitskoalition»

Teilen

Vor einem Jahr fand die erste Kabinettssitzung der neuen Bundesregierung statt (08.12.2021). © Frank Ossenbrink/IMAGO

Trotz schwieriger Situationen und schlechten Umfragewerten bewerten die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien ihre Koalition gut und sehen sich auf Kurs.

Berlin - Ungeachtet sinkender Umfragewerte sehen die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP die Regierungskoalition ihrer Parteien nach einem Jahr auf Kurs. «Haltungsnoten spielen in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt gar keine Rolle. Die Menschen interessieren sich letztlich dafür, was für sie in diesen Entscheidungen auch herauskommt», sagte Rolf Mützenich (SPD) am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf finanzielle Sorgen, Sorgen vor einer Ausweitung des Krieges und wegen des Klimas. «Und alles das sind Fragen, die wir annehmen», sagte Mützenich.

Britta Haßelmann (Grüne) sprach in der gemeinsamen eigenen Jahresbilanz von einer «Arbeitskoalition auf Augenhöhe» und erhielt dafür Zustimmung. In einer innenpolitisch und außenpolitisch schwierigen Situation habe die Koalition die Kraft gefunden, nahezu 100 Gesetze und Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, «die dieses Land verändern». Christian Dürr (FDP) sagte: «Es gibt hier und da unterschiedliche Auffassungen, aber am Ende zählen die Taten. Und da glaube ich, kann man anhand der Beispiele sehen, dass das Taten mit Substanz sind, die unser Land vorangebracht haben.»

Scholz bedankt sich mit Zartbitter-Schokolade für ein Jahr Ampel

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinen Ministerinnen und Ministern mit einer Schokolade der Marke «Ampelmann» für ein Jahr Zusammenarbeit bedankt. Zum Auftakt der turnusmäßigen Kabinettssitzung lag am Mittwoch auf jedem Platz des Kabinettstischs eine Tafel der Geschmacksrichtung Zartbitter. In einer kurzen Ansprache würdigte Scholz nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, dass die Regierung aus SPD, Grünen und FDP in ihrem ersten Jahr viele wichtige Entscheidungen getroffen habe.

Neben dem akuten Krisenmanagement und der Krisenbewältigung mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine habe die Regierung ihre Agenda im Blick behalten, die Modernisierung der Wirtschaft und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangebracht, sagte der Kanzler. Er freue sich über die gute Zusammenarbeit im Kabinett, es gebe noch viel zu tun. Die Regierung ist an diesem Donnerstag vor genau einem Jahr vereidigt worden. (dpa)