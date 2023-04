Precht verspottet Baerbock: „Hätte normalerweise nicht mal ein Praktikum gekriegt“

Von: Moritz Serif

Richard David Precht regt sich im Podcast „Lanz&Precht“ furchtbar über die grüne Außenministerin Annalena Baerbock aus. Sie solle kleinere Brötchen backen.

Hamburg/Berlin - Verbale Entgleisung von dem Philosophen Richard David Precht! In einer Podcastfolge ist Precht der Kragen geplatzt. Wegen einer Grünen-Politikerin. „Wenn du jemanden wie Annalena Baerbock siehst in Peking... was löst das in dir aus?“, fragt ZDF-Moderator Markus Lanz seinen Busenfreund, den Philosophen Precht, in der jüngsten Ausgabe des Podcasts „Lanz&Precht“.

„Dann hab ich das Gefühl...“, beginnt Precht – und muss eine Pause einlegen. Dann fährt er fort. „Wenn ich ganz ehrlich sein soll, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerium geworden ist. Die hätte unter normalen Umständen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt“, behauptet der Philosoph, der zunehmend emotional wird.

Baerbock habe – mit der moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin – China versucht zu erklären, was westliche Werte sind und habe ein Eskalationsszenario an die Wand gemalt. In Deutschland solle man stattdessen kleinere Brötchen backen. Für diese Aussage wird Precht von manchen Stimmen bei Twitter Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. „Wenn jemand dich im privaten Leben belehrt und sagt, du hast die falschen Werte, dem hörst du nicht zu“, sagt Precht. Lanz stimmt zu. „Ja, das ist Kindererziehung.“ Der Moderator widerspricht Precht nicht.

Precht schimpft über Baerbocks China-Besuch

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte kürzlich China besucht. Bei dem Besuch kam es zu einigen Meinungsverschiedenheiten. Baerbock hatte kritisiert, dass in der Volksrepublik die „Menschenrechte immer weiter beschnitten werden“. Das Land der Mitte reagierte beleidigt. „Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen“, sagte Qin Gang, chinesischer Außenminister. Baerbock wiederum bezeichnete die Reise „als wirklich zum Teil sehr schockierend“.

Anlässlich einer Regierungsbefragung im Bundestag erklärte die grüne Außenministerin, dass das, was sie in China erlebt habe, „wirklich zum Teil mehr als schockierend“ gewesen sei. „China ist für uns Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“, sagte Baerbock. Ihr Eindruck sei aber „leider, dass der Aspekt ‚systemischer Rivale‘ immer stärker zunimmt“.

Baerbock war von China-Besuch schockiert

Denn China trete „nach außen offensiver, man kann auch sagen: aggressiver“ auf und „nach innen repressiver“. In der Taiwan-Frage, so Baerbock, dürfe es „zu keiner militärischen Eskalation kommen“, eine „einseitige Änderung des Status quo“ schloss sie aus. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. (mse)