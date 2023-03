Eine Frau mit Machtinstinkt: So trickste Franziska Giffey die überheblichen Grünen aus

Von: Georg Anastasiadis

Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis kommentiert die Situation nach der Wahl in Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will die SPD in eine Koalition mit der CDU führen. © Wolfgang Kumm/dpa/Klaus Haag

Überraschend beendet Franziska Giffey die rot-grün-rote Koalition in Berlin und führt ihre SPD in eine Koalition mit der CDU. Für eine bessere Zukunft ihrer Stadt Berlin opfert sie ihr Amt. Respekt. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Und raus bist du! Am Ende einer turbulenten Woche sehen sich die selbstbewussten Berliner Grünen fassungslos vor dem Sturz in die Opposition – ausgetrickst von der Wahlverliererin und (noch) Regierenden SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey, der die Öko-Partei zuvor ein noch radikaleres rot-grün-rotes Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre aufzuzwingen versucht hatte. Die erfolgsverwöhnte Stadtpartei, entmachtet ausgerechnet in der hippsten Metropole der Republik, das linke Bündnis gescheitert: Das schmerzt. Wie sehr, zeigen die heftigen Verratsvorwurfe an die Adresse Giffeys. Im letzten Moment hatte sich Grünen-Chefin Bettina Jarasch selbst noch der siegreichen CDU an den Hals zu werfen versucht, um der SPD zuvorzukommen. Doch sie kam zu spät. Giffey hatte ihren Plan eiskalt durchgezogen.

Jetzt ist das Geschrei groß. Dabei würde ein bisschen mehr Demut auch den Grünen nicht schaden. Der Berliner Landesverband gilt als der „linkste“ in der Republik. Den Aufschrei der Wähler, die mehr Sicherheit, mehr Wohnungen, eine funktionierende Verwaltung und weniger Verkehrsschikanen wünschten, überhörte Jarasch, wollte stattdessen noch mehr vom Falschen, etwa die Enteignung der Wohnungskonzerne. Jetzt kassiert sie die Quittung. Der Schock wirkt weit über Berlin hinaus. Grüne Regierungsbeteiligungen sind, das haben die von ihrem Siegeszug berauschten Anführer der Partei vergessen, kein Naturgesetz.

Franziska Giffey ist eine nach ihrer Zeit als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin aller Illusionen beraubte SPD-Politikerin, eine Frau mit Machtinstinkt, aber auch mit Herz, die weiß, welche Probleme aus zu viel Migration und scheiternder Integration resultieren. Für die desolate Lage der Stadt kann sie, die nur ein Jahr regierte, am allerwenigsten. Ihr Koalitionsschwenk hin zur CDU verlangt Mut und kostet sie persönlich das Amt. Dass sie es dennoch tut, um ihre heruntergewirtschaftete Stadt raus aus der rot-grün-roten Sackgasse und in eine bessere Zukunft zu führen, verdient Respekt.